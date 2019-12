Entregan en Varadero condición de Líder de la Calidad

La entrega de la condición de Líder de la Calidad a 45 trabajadores y a trece colectivos del municipio de Cárdenas marcó el inicio de las actividades por el 61 aniversario del triunfo de la Revolución del Sindicato provincial de la Hotelería y el Turismo en este occidental territorio de Matanzas.

El hotel Iberostar Varadero prestó sus instalaciones para una excelente ceremonia que estuvo presidida por Manuel Marrero Cruz, titular del Ministerio de Turismo (MINTUR), y a la que asistieron Osmar Ramírez Ramírez, secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba en Matanzas, y dirigentes políticos, gubernamentales y del movimiento sindical.

En la relación de instalaciones merecedoras de Colectivo Líder de la Calidad no podían faltar renombrados como los hoteles Iberostar Varadero, Sol Palmeras, Blau Varadero, Royalton Hicacos y Starfish Cuatro Palmas; la Casa del Habano El Monarca; el mercado Plaza América; la Casa del Ron; la Bodeguita del Medio; Varadero Golf Club. En los no estatales ganaron el restaurante Varadero 60 y la Cooperativa No Agropecuaria Vernissage.

Al concluir el acto de entrega de la relevante condición, el Ministro de Turismo llamó a convertir la consolidación de la calidad en la principal batalla de la estratégica industria de ocio cubana, que la semana pasada contabilizó cuatro millones de visitantes extranjeros.

El Ministro de Turismo reflexionó sobre aspectos objetivos y subjetivos entorpecedores de la calidad, asociada en ocasiones al factor humano, a la falta de exigencia de los que tienen que velar porque todo marche bien.

El titular del MINTUR ponderó los atributos distintivos de una nación óptimamente valorada por la hospitalidad de su pueblo, legado cultural e histórico, seguridad y paz, y magníficas playas como la de Varadero.

El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Hotelería y el Turismo, Víctor Lemagne Sánchez, felicitó a los reconocidos con la alta distinción y llamó a “dar el extra en lo que resta del año para que en cada centro se puedan cumplir, o acercarse, los planes de ingresos del 2019.”

ie de foto: Directivos del sindicato y de la administración muestran el diploma que avala al hotel Starfish Cuatro Palmas como Líder de la Calidad 2019.