¡Gracias educadores!

Autora: Yaisa Fragelas

“Las cosas buenas en nuestra vida quedan grabadas en el corazón y esa es razón para estar agradecidos por ellas”, por eso hoy quiero dar gracias, una vez más a todos los maestros que un día tuve y en especial a tres educadores que demuestran que con la juventud se puede contar.

Me refiero a Pedro Hernán, dirige el IPVCE Carlos Marx, en tiempos de limitaciones materiales, cuando pocos estudiantes optan por carreras pedagógicas, él no sueña con ser el mejor director de la Vocacional , sino con ser, el director de la mejor Vocacional de Cuba. Su orgullo es ver a generaciones de egresados quererse como el primer día o identificarse como la familia que somos.

Otro que me cautiva es Alejandro Manuel Curra, el profesor de Matemáticas, el joven que llegó a un grupo con estudiantes y padres muy preocupados por su situación docente y dijo, “yo los voy a ayudar” y quienes estaban en condiciones desfavorables, salieron a flote, como decimos en buen cubano, otros, mucho mejor, gracias a las enseñanzas del árabe.

No se trata de cumplidos y mucho menos adulonería, créanme no me hace falta, pero como la gratitud es la memoria del corazón, se que reflejo el sentir de muchos estudiantes y padres, que ya son parte de mi vida, hasta el momento de la despedida, cuando solo haya que conformarse con los añorados encuentros de egresados para recordar los días en la casa grande y las anécdotas de esos maestros que son ejemplo para muchos y cada día ponen en un pedestal, el sistema educacional cubano.

Edelis, además de su guía, les trasmite la ternura que hace tanta falta y tanto bien al ser humano, hoy podría recordar a muchísimos maestros que se aferran con amor hasta el delirio, a esa profesión demandante de elevadas dosis de sacrificios personales, insomnios, exigencias constantes de superación y actualización de conocimientos, conducta y pensamiento, a pesar de los avatares de la vida común y las carencias materiales; pero preferí distinguir a los más jóvenes, porque en “sus manos está el futuro”. “Un buen maestro es el que educa bien y a la vez instruye, quien posee el secreto de una disciplina dulce y sin castigos, el que es mentor y compañero al mismo tiempo”, a los de ayer y los de hoy ¡Gracias!.