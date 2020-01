Cuba y Nueva Orleans se unen en concierto Getting Funky in Havana del 14 al 17 de enero

(Tomado de Granma)

Con una serie de conciertos con lo mejor del talento musical de Cuba y Nueva Orleans tendrá lugar en esta capital el proyecto de intercambio cultural Getting Funky in Havana.

La iniciativa, que persigue fortalecer los lazos creativos a partir del fuerte pasado musical, artístico e histórico de ambas ciudades, contará con la participación de las bandas norteamericanas The Soul Rebels y Tank and the Bangas, así como el anfitrión local Cimafunk.

A los espectáculos, previstos del 14 al 17 de enero, se sumarán otros intérpretes de la nación caribeña como parte de las propuestas del Festival Internacional de Jazz de La Habana 2020, auspiciado por del Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano de la Música.

Organizado por instituciones con una historia de intercambio cultural, trabajo comunitario y desarrollo artístico, como la Cuba Educational Travel y la Fundación Trombone Shorty, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Gia Maione Prima y el grupo Horns to Havana.

El programa del proyecto incluirá visitas a escuelas y proyectos comunitarios de la nación caribeña, así como la interpretación de jóvenes músicos estadounidenses, que viajarán con las bandas.

Getting Funky In Havana, propone también, un tour de estudio, con el cual se prevé hacer un recorrido por la religión en la isla, mediante talleres de música y danza, así como presentaciones en la Fábrica de Arte Cubano, el Teatro nacional y un concierto privado con Anders Osborne y Carlos Varela, en la galería Havana House.

Músicos juveniles de Nueva Orleans del Trombone Shorty Foundation actuarán para cubanos estudiantes en el Conservatorio de Música Amadeo Roldan, quienes a su vez actuarán para sus colegas visitantes, mientras Cimafunk y su banda, The Soul Rebels and Tank y los Bangas estarán disponibles para unirse al grupo sesión el 15 de enero.

Igualmente, el proyecto llegará a La Habana Vieja por primera vez para ofrecer un espectáculo sibngular de conga y jazz junto a comparsas y conjuntos de provenientes de los carnavales callejeros de la provincia de Santiago de Cuba y esta ciudad.