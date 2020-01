Cinco preguntas sobre la operación del golpismo boliviano en Twitter

Referencias bibliográficas

Alameda, David; Peinado, Fernando (2018). Así fabrican los partidos políticos un ‘trending topic’. El País, 20 de marzo de 2018. En: https://elpais.com/internacional/2018/03/20/actualidad/1521549696_430359.html

Bradshaw, Samantha; Howard, Philip (2017). Troops, Trolls and Troublemakers: A Global Inventory of Organized Social Media Manipulation. Computational Propaganda Research Project, Working paper no. 2017.12. Oxford Internet Institute, University of Oxford, July 2017. En: https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2017/07/Troops-Trolls-and-Troublemakers.pdf

Cafferata, María (2019). Las redes sociales y el golpe contra Evo. Página 12, 13 de noviembre de 2019. En: https://www.pagina12.com.ar/230693-las-redes-sociales-y-el-golpe-contra-evo

DiResta, Renee; Little, John; Morgan, Jhonaton; Neudert, Lisa Maria; Nimmo, Ben (2017/). The Bots That Are Changing Politics. Vice, Nov 2, 2017. En: https://www.vice.com/en_us/article/mb37k4/twitter-facebook-google-bots-misinformation-changing-politics

Escorcia, Alberto (2017). Estuve buscando los famosos bots rusos y esto fue lo que encontré. Propuesta para el 21D y 2018 en México y España. LoQueSique, 23 de noviembre de 2017. En: https://loquesigue.tv/estuve-buscando-los-famosos-bots-rusos-y-esto-fue-lo-que-encontre-propuesta-para-el-21d-y-2018-en-mexico-y-espana/

Executive Order 12333 United States Intelligence Activities. Federal Register page and date: 46 FR 59941; December 8, 1981 En: https://fas.org/irp/offdocs/eo/eo-12333-2008.pdf

Fernandez, Pablo M. El mundo secreto de los bots y los trolls… (y cómo esos “ejércitos” influyen en la política). Chequeado, 13 de noviembre de 2017. En: https://www.chequeado.com/investigacion/el-mundo-secreto-de-los-bots-y-los-trolls-y-como-esos-ejercitos-influyen-en-la-politica/

Fielding, Nick; Cobain, Ian (2011). Revealed: US spy operation that manipulates social media. The Guardian, March, 17, 2011. En: https://www.theguardian.com/technology/2011/mar/17/us-spy-operation-social-networks

Gallagher, Erin (2019). Information operations in Bolivia. Medium, December 30, 2019. En: https://medium.com/@erin_gallagher/information-operations-in-bolivia-bc277ef56e73

Galup, Gonzalo (2019). Big data & Política: De los relatos a los datos. Persuadir en la era de las redes sociales. Ediciones B, Buenos Aires, 2019.

Gu, Lion; Kropotov, Vladimir; Yarochkin, Fyodor (2017). The Fake News Machine. How Propagandists Abuse the Internet and Manipulate the Public. Trend Micro, Incorporated. En: https://damian.fossi.es/wp-content/uploads/2017/06/wp-fake-news-machine-how-propagandists-abuse-the-internet.pdf

Guilbeault, Douglas; Woolley, Samuel (2016). How Twitter Bots Are Shaping the Election. The Atlantic, November 1, 2016. En: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/11/election-bots/506072/

H.R.4943 — CLOUD Act. 115th Congress (2017–2018). United State. En: https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/4943

H.R.5736 — Smith-Mundt Modernization Act of 2012. 112th Congress (2011–2012), United State. En: https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/5736

Halliburton, Rachel (2017). How big data helped secure Emmanuel Macron’s astounding victory. Prospect Magazine, June 10, 2017. En: https://www.prospectmagazine.co.uk/politics/the-data-team-behind-macrons-astounding-victory

Johnson, Adam (2017). NYT Prints Government-Funded Propaganda About Government-Funded Propaganda. FAIR, December 12, 2017. En: https://fair.org/home/nyt-prints-government-funded-propaganda-about-government-funded-propaganda/

Johnson, Adam (2017). US Officials Won’t Say if a New Anti–Russia Propaganda Project Is Targeting Americans. The Nation, March 9, 2017. En: https://www.thenation.com/article/us-officials-wont-say-if-a-new-anti-russia-propaganda-project-is-targeting-americans/

Kumar, Sunaina (2019). Desinformación, deepfakes y democracia: un diálogo con Craig Silverman. IJNet, 18 de noviembre de 2019. En: https://ijnet.org/es/story/desinformación-deepfakes-y-democracia-un-diálogo-con-craig-silverman

Landler, MarK; Stelter, Brian (2009). Washington Taps Into a Potent New Force in Diplomacy. The New York Times, June 16, 2009. En: https://www.nytimes.com/2009/06/17/world/middleeast/17media.html

Lapowsky, Issie (2018). Former Cambridge Analytica CEO Faces His Ghosts in Parliament. Wired, June 6, 2018. En: https://www.wired.com/story/alexander-nix-parliament-testimony-cambridge-analytica/

Matsakis, Louise (2018), Congress Renews Warrantless Surveillance — And Makes It Even Worse. Wired, January 11, 2018. En: https://www.wired.com/story/fisa-section-702-renewal-congress/

Meeker, Mary (2018). Internet Trends Report 2018. Kleiner Perkins, May 30, 2018. En: https://www.kleinerperkins.com/perspectives/internet-trends-report-2018/

Miller, Greg (2006). A Bold Upstart With CIA Roots. Los Angeles Times, September 17, 2006. En: https://www.latimes.com/archives/la-xpm-2006-sep-17-na-abraxas17-story.html

Misión Verdad (2019). Por qué Twitter bloquea cuentas chavistas en venezuela. Misión Verdad, 7 de mayo de 2019. En: http://misionverdad.com/entrevistas%20/twitter-y-el-cierre-de-cuentas-chavistas

Mombiot, George (2011). The need to protect the internet from ‘astroturfing’ grows ever more urgent. The Guardian, February 23, 2011. En: https://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2011/feb/23/need-to-protect-internet-from-astroturfing

Morozov, Evgueni (2012). El desengaño de Internet. Los mitos de la libertad en la red. Ediciones Destino, Barcelona.

NATO StratCom (2019). Falling Behind: How Social Media Companies Are Failing To Combat Inauthentic Behaviour Online. Nato Stategic Communications Centre Of Excellence, 6 de diciembre de 2019. En: https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2019/12/Final-Falling-behind_StratCom_COE.pdf

Pfeifle, Mark (2009). A Nobel Peace Prize for Twitter? The Christian Science Monitor, July 6, 2009. En: https://www.csmonitor.com/Commentary/Opinion/2009/0706/p09s02-coop.html

Quinn, Ben; Ball, James (2014). US military studied how to influence Twitter users in Darpa-funded research. The Guardian, July 8, 2014. En: https://www.theguardian.com/world/2014/jul/08/darpa-social-networks-research-twitter-influence-studies

Red 58 (2017). Los ecos de la guarimba en Twitter. Red 58, 8 de agosto de 2017. En: https://red58.org/los-ecos-de-la-guarimba-en-twitter-56e8d9d984d9

Red 58 (2017). Oposición venezolana utiliza sistemas automatizados para manipular Twitter. Red 58, 17 de julio de 2017. En: https://red58.org/oposición-venezolana-utiliza-sistemas-automatizados-para-manipular-twitter-investigación-2e00707dad52

S.2588 — Cybersecurity Information Sharing Act of 2014. 113th Congress (2013–2014), United State. En: https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/5736

Siu, Ana (2018). Cómo funcionan los bots (y cómo contribuyen a difundir información falsa). IJNet, 16 de agosto de 2018. En: https://ijnet.org/es/story/como-funcionan-los-bots-y-como-contribuyen-difundir-información-falsa

Smiley, Minda (2018). Twitter sold data to app creator involved in Cambridge Analytica scandal. The Drum, April 30, 2018. En: https://www.thedrum.com/news/2018/04/30/twitter-sold-data-app-creator-involved-cambridge-analytica-scandal

Social Media in Strategic Communication (SMISC). DARPA is soliciting innovative research proposals in the area of social media in strategic communication. Solicitation Number: DARPA-BAA-11–64. Defense Advanced Research Projects Agency. July 14, 2011. En: https://cryptome.org/dodi/dod-smisc.pdf

Statista (2019). Most popular social media websites in Bolivia in October 2019, based on share of visits. En: https://www.statista.com/statistics/1072491/bolivia-share-visits-social-media-websites/ Citado por Erin Gallagher en: Information operations in Bolivia. Medium, December 30, 2019.

Storm, Darlene (2011). Army of fake social media friends to promote propaganda. Computer World, February 22, 2011. En: https://www.computerworld.com/article/2470594/army-of-fake-social-media-friends-to-promote-propaganda.html

Twitter (2017). Update: Russian interference in the 2016 US presidential election. Twitter Public Policy, September 28, 2017. En: https://blog.twitter.com/official/en_us/topics/company/2017/Update-Russian-Interference-in-2016–Election-Bots-and-Misinformation.html

Twitter. Developer terms. More about restricted uses of the Twitter APIs. Twitter, 2018. En: https://developer.twitter.com/en/developer-terms/more-on-restricted-use-cases

U.S. Anti-Bot Code of Conduct (ABC) for Internet Services Providers (2013). Working Group 7 Botnet Remediation. March 2013. En: https://transition.fcc.gov/bureaus/pshs/advisory/csric3/CSRIC_III_WG7_Report_March_%202013.pdf