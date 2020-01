Rice and Beans bajo eclipse lunar

La banda de rock Rice and Beans se anuncia hoy en concierto en la Casa de Cultura Gonzalo Roig a partir de las 10 de la noche.

Liderada por Rodin (El Chino) Au, exhibe una trayectoria de más de 2 décadas en la preferencia de muchos y su regreso a esta plaza será bajo un eclipse lunar, por lo que se convertirá en todo un suceso.

Estos encuentros, que pretenden repetirse cada 2 meses, servirán para seguirle el rastro y conocer de cerca cómo va la producción de su último disco. En la edición de hoy tendrán por invitados a Fingerprint.

Rice and Beans tiene varios registros fonográficos: el demo “A child again”, ganador del galardón Cuerda Viva 2004 en la categoría de Mejor demo de rock ligero que otorga el programa televisivo del mismo nombre; “Vegetational protein” con el que nuevamente se adjudican el premio Cuerda Viva 2007 en la misma categoría y resultan la banda más popular, lo cual les concede la posibilidad de realizar su primer CD “The need to see” (2009).