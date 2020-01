Medicina Natural y Tradicional, por una mejor calidad de vida

)

Cuando el doctor Raúl Méndez Ortega concluyó su especialidad en Medicina Natural y Tradicional jamás imaginó que con su llegada en el municipio de Pedro Betancourt, en la provincia de Matanzas, se abriría un camino de esperanza para tantos pacientes que desconocían de sus beneficios.

Y es que la Medicina Natural y Tradicional incluye un conjunto de modalidades, técnicas o procedimientos preventivos, diagnósticos, terapéuticos y rehabilitadores, validados científicamente, por la tradición y por investigaciones, que están integrados al Sistema Nacional de Salud. En Cuba está formado por las modalidades definidas en la Resolución Ministerial No. 261 del 24 de agosto del 2009 y ratificada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba No.17 del 20 de mayo del 2015.

Luego de más de dos años de trabajo en la Sala de Rehabilitación Integral del municipio betancoureño, Méndez Ortega comenta a Girón acerca de sus experiencias y la necesidad de promocionar la labor que realizan los profesionales de esta especialidad para que las personas encuentren en ella una alternativa.

“Anteriormente la consulta no estaba abierta debido a que no se contaba con un especialista. Al inicio la población no estaba familiarizada con las modalidades para tratar diferentes padecimientos, pues algunos solo relacionan la Medicina Natural y Tradicional con las dolencias del sistema Osteomioarticular; sin embargo, podemos indicar procedimientos para disímiles enfermedades.

“Con el transcurso del tiempo, los pacientes han ido enamorándose al constatar que el tratamiento es factible. Muchos regresan en busca de nuevas recomendaciones para otros problemas de salud e, incluso, traen amistades para ser atendidas. Llegan personas de todo el municipio, hasta de sus zonas más distantes”.

El galeno afirma que las enfermedades más comunes que ha tratado son las del sistema osteomiarticular, la ansiedad, la gastritis y la hipertensión arterial descompensada.

“Las modalidades que más se emplean son la acupuntura, la farmacopuntura, la auriculoterapia, además de otras técnicas dentro de la acupuntura como las ventosas y la moxibustión. Para su aplicación se le realiza al paciente un diagnóstico integral por Medicina Natural y Tradicional para conocer el estado energético en que se encuentra. Se utilizan por lo general varias sesiones, además de orientaciones como la nutricional naturista”.

Méndez Ortega expone que otra de las aristas que debe ser divulgada con mayor fuerza es la fitoterapia. El municipio cuenta con un laboratorio de fitofármacos dentro de cuyas producciones sobresalen el champú de majagua, de aloe, las fricciones de muralla, la menta japonesa, entre otros.

“Existen fitofármacos que recomendamos con más asiduidad, entre ellos: las fricciones de muralla y otras analgésicas para dolencias del sistema osteomioarticular; la tintura de ajo para las enfermedades circulatorias, así como la caña santa en ungüento para la piel. De igual forma tienen gran importancia los propóleos, pues contienen alto valor nutricional y propiedades que se emplean en el tratamiento de la gastritis, las úlceras pépticas y para elevar las defensas del organismo”.

Resulta evidente la importancia de la Medicina Natural y Tradicional, de ahí la necesidad de impulsar estudios en este campo y promover sus resultados en los medios de comunicación masiva. En la actualidad, el doctor Raúl tutorea uno de los Trabajos de Diploma de la especialidad de Medicina General Integral relacionado con el tratamiento coadyuvante de la auriculoterapia en la hipertensión arterial.

Según datos publicados por la periodista Meliza Rodríguez Martínez en la revista digital Cubahora, el país ha logrado los mejores indicadores históricos en cuanto a Medicina Natural y Tradicional. La producción local de fitofármacos y apifármacos creció de 41,2 millones de unidades en el 2010 a 78,7 millones en el 2018 y de 32 renglones a 153. De igual forma, se han revitalizado 26 centros de producción local de medicamentos, en los que se introdujeron 837 equipos, destinados tanto a la producción como al control de la calidad.

Según este sitio, al cierre del primer trimestre de 2019, más del 46 % de los consultorios del médico y la enfermera de la familia tenían sets de Acupuntura; y en todos los territorios se implementaban cursos básicos para tratar las urgencias y el Diplomado en Medicina Natural y Tradicional, dirigidos al personal de los consultorios del médico de la familia, los cuerpos de guardia y los servicios de rehabilitación.

Por eso, el especialista Raúl Méndez Ortega se muestra seguro en sus palabras: “Recomiendo a todos que soliciten nuestro servicio. Siempre les atenderemos con las mejores condiciones posibles. Confíen en la Medicina Natural y Tradicional y en todos los que la trabajamos y estarán optando por una mejor calidad de vida”.