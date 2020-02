Promovió Cuba sus destinos turísticos en Reino Unido con gran aceptación de turoperadores

(Texto y Foto: PL)

Cuba tuvo una buena acogida entre los visitantes de la feria Destinations, The Holiday and Travel Show que concluyó este domingo, aseguró una fuente de la oficina del ministerio cubano de Turismo (MINTUR) en Reino Unido.

Según explicó a Prensa Latina la especialista de Marketing, Isabel Jiménez, durante los cuatro días del evento en el centro de exposiciones Olimpia, el stand de la isla caribeña recibió a decenas de personas interesadas en conocer las ofertas de los turoperadores participantes.

Cuba siempre es importante. Aquí estamos a tope, con muchos clientes que vienen a conocer por primera vez, y otros que ya fueron, pero desean volver, afirmó Jiménez, con más de 20 años de experiencia en el mercado británico.

La funcionaria explicó que Destinations, que el año pasado tuvo 50 mil visitantes, es la feria más importante y popular que se celebra cada año en el Reino Unido, por estar dirigida a los clientes directos, y sigue a otra similar que se realiza una semana antes en Manchester, donde también estuvo presente Cuba.

Las personas vienen a conseguir información de primera mano sobre los destinos a los que tienen planificado viajar en sus vacaciones de verano, sobre todo, para ver las ofertas especiales que traen las agencias y turoperadores del mundo, agregó.

Además del MINTUR, en Londres estuvieron Havanatour UK, Love Cuba, Beyond the Ordinary, Cuba Direct, Travel the Unknown, Scuba en Cuba, e Iberostar Cuba

Jiménez consideró además que la isla caribeña tiene un gran potencial como destino de bodas y de buceo, dos modalidades que cree que deben ser explotadas más por las agencias turísticas, debido al interés existente en el Reino Unido.

De su lado, el jefe de la oficina del Mintur en Londres, Joel Hernández, comentó a Prensa Latina que el principal reto que enfrenta ahora esa entidad es tratar de atraer más clientes, sobre todo después de las quiebras el año pasado de Thomas Cook y The Holiday Place, los principales emisores de turistas hacia el país antillano.

Hay que reestructurar el mercado turístico británico hacia Cuba, aseveró Hernández, tras recordar que ambos turoperadores enviaban en total cerca de 100 mil clientes anuales a la isla caribeña.

Agregó que se trabaja también en la recomposición del mapa aéreo desde el Reino Unido hacia el destino cubano, que por el momento es atendido solamente por la aerolínea Virgin Atlantic, con dos vuelos semanales a La Habana.

Al respecto, el directivo adelantó que se está en conversaciones con Cubana de Aviación y otras compañías para ver si pueden cubrir una demanda que en la actualidad sobrepasa la capacidad aérea del mercado.