Almeida entre acordes

Por Yusarys Benito Deliano/ Radio Cadena Agramonte

Y ahora que me alejo/Para el deber cumplir/Que mi tierra me llama/A vencer o a morir/No me olvides, Lupita/Ay, acuérdate de mí.

Hoy, Comandante, quiero recordarte con música, con la melodía de una canción, con una que habla de los sentimientos de un hombre que se despidió de un amor para entregar su corazón a la isla antillana.

Hoy, Comandante, eres canción, las letras llenas de cubanía y de popularidad, toda la poesía que guardaba el uniforme verde olivo que nunca opacaron las hazañas guerrilleras; porque tu sensibilidad humana también permite narrar la historia desde el arte.

A ti, Juan Almeida Bosque, hay que contarte además desde las 300 composiciones que interpretan artistas cubanos, muchos de ellos jóvenes que, como tú, saben de amores y así te hacen eterno.

Pero un ser de gran corazón tenía mucho que decir, que escribir para compartir con sus amigos, con su pueblo. Ahí está, como evidencia, La aurora de los héroes y La única ciudadana.

Por eso, mi Comandante, músico de la Sierra Maestra, te recuerdo siempre sonriente y a la espera de oírte en la nostalgia de un joven enamorado, en la voz de quienes siguen tus pasos, en el acorde para tu eterna novia, que es Cuba. (Yusarys Benito Deliano/Radio Cadena Agramonte)