Otorgan al cubano Enrique Ojito Premio Nacional de Periodismo José Martí

(Texto: ACN) (Foto: Cubadebate)

Enrique Ojito Linares, periodista de Escambray y Radio Sancti Spíritus, con más de tres décadas de quehacer y sentando cátedra en la profesión, mereció el Premio Nacional de Periodismo José Martí.

En el acta, el jurado reconoce a este colega que ha desarrollado su vasta labor profesional, durante más de tres décadas de ejercicio activo, en dos espacios tradicionales de manera simultánea, y en ambas con una sobresaliente y sostenida excelencia estilística y una visión analítica raigal: la prensa impresa y la radial, y se expresa también en el acertado uso de las redes sociales y la comunicación multimedial que caracteriza este milenio.

El premiado conjuga constante aprendizaje, maestría, valentía, belleza estilística y sólida preparación profesional en el tratamiento —desde todos los géneros del periodismo, con énfasis en el investigativo — de temas complejos y controversiales de la realidad económica, cultural, social e ideológica.

Siempre he escrito de lo que he querido con intencionalidad, siempre he pensado en mi país, en cómo hacerlo mejor, dijo Ojito, quien dedicó el lauro a su familia, colegas del periódico Escambray y Radio Sancti Spíritus y a sus profesores sencillos y humildes de la Universidad de Oriente.

El jurado también dio a conocer los premios por la obra del año Juan Gualberto Gómez:

Prensa Escrita: Dayamis Sotolongo Rojas, del periódico Escambray;

Radio: Elsa Ramos Ramírez, de Radio Sancti Spíritus.

Televisión: Gianny López Brito, corresponsal del Sistema Informativo de la Televisión cubana en Las Tunas.

Periodismo Digital: Rosa Miriam Elizalde, directora del proyecto Dominio Cuba.

Fotorreporterismo: Abel Rojas Barallobre, del periódico Juventud Rebelde.

Gráfica: Dariagna Steyners Patiño, de la revista Juventud Técnica.

Además, el jurado otorgó las siguientes menciones del Premio Nacional de Periodismo Juan Gualberto Gómez 2020:

Televisión: Randy Alonso Falcón.

Gráfica: Osvaldo Gutiérrez Gómez, de la ACN de Ciego de Ávila.

Radio: Aroldo García Fombellida, corresponsal de Radio Rebelde en Holguín.

Prensa Escrita: Roberto Alfonso, del periódico 5 de septiembre, Cienfuegos.

Fotoperiodismo: José (Tito) Meriño, de Prensa Latina.

Periodismo Digital: Zoraine Bosh Taquechel, de Juventud Rebelde y Dianet Doimeadios Guerrero, de Cubadebate.

Los premios se entregarán oficialmente el próximo 14 de marzo, durante las celebraciones por el Día de la Prensa cubana.