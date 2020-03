Canciller cubano expresa solidaridad con estadounidenses afectados por tornado en Nashville (+ Tuit)

(Texto: ACN) (Foto: Archivo)

El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, expresó hoy en Twitter su pésame al pueblo estadounidense por la pérdida de vidas humanas y los daños materiales causados por un tornado que afectó en la madrugada de este martes a la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee.

En su tuit Rodríguez Parrilla escribió:

Bruno Rodríguez P ✔ @BrunoRguezP Nuestras condolencias al pueblo de #EEUU, en particular del estado de #Tennessee, por la pérdida de vidas humanas y daños ocasionados por el tornado que azotó ese territorio; las cuales hago extensivas a los familiares de las víctimas y damnificados. | #Cuba

El fenómeno meteorológico afectó a esa ciudad del centro-norte de Tennessee en horas de la madrugada y hasta el momento la cifra de muertos se elevó a 19, según publica la agencia Prensa Latina.

La tormenta que causó grandes daños materiales y un número elevado de heridos motivó que las autoridades de Tennessee declararan hoy el estado de emergencia para ayudar a sus pobladores.

Los fallecimientos ocurrieron en los condados de Putnam, Wilson, Benton y Davidson, donde decenas de edificios fueron destruidos o parcialmente dañados, lo que llevó al gobernador Bill Lee a declarar la emergencia.