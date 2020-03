El Estado cubano garantizará continuidad de estudios superiores a todos los bachilleres

(Texto: ACN) (Foto: Archivo)

A pesar de las limitaciones que vive Cuba por el bloqueo estadounidense, el Estado garantizará este año una plaza en la Educación Superior para cada egresado de bachillerato, lo cual no tiene precedentes en el sector.

Así lo dio a conocer René Sánchez, director de Ingreso y Ubicación Laboral en el Ministerio de Educación Superior (MES), quien informó también que se otorgarán 91 mil 609 plazas, más de tres mil 600 con respecto al año anterior.

Especificó que las áreas más beneficiadas son las de especialidades técnicas, de Salud, pedagógicas y agropecuarias, y el mayor incremento se presenta en el nivel de carreras de ciclo corto, en el cual se conferirán 10 mil 736 para el curso regular diurno (CRD) y cuatro mil 405 para la modalidad de estudios a distancia.

Este año la prioridad el MES es premiar el talento, dijo, y anunció que aunque el proceso de ingreso a la Universidad mantiene sus características básicas, se le incorporan algunas acciones para reconocer a los estudiantes con mejores resultados y estimular que se cubran las carreras de mayor demanda de la sociedad.

Como parte de esas novedades, se ofertará a los mejores graduados de la Enseñanza Técnica y Profesional (ETP) en cada provincia la posibilidad de continuar estudios superiores de forma directa, es decir, sin exámenes de ingreso, tanto en el CRD como el curso por encuentros para trabajadores.

Esta posibilidad será para el mejor egresado de ETP, que podrá elegir una carrera afín a la especialidad que concluye como técnico de nivel medio, mientras los cinco que le siguen por sus resultados accederán a carreras pedagógicas con perfiles similares a dicha rama, todo con un proceso de selección riguroso, transparente y público.

Otra novedad es que las direcciones universitarias podrán aprobar el reingreso para el curso siguiente a estudiantes que causen baja docente en cualquier año académico, en plazas del Curso por Encuentros y del programa de Técnico de nivel Superior que no hayan sido cubiertas, siempre que no desplacen a otro aspirante que no haya ingresado a la Universidad.

También se supo que las direcciones universitarias y de las facultades, en coordinación con la sede académica rectora a nivel territorial, podrán convocar a eventos provinciales, regionales y nacionales de cualquier carrera deficitaria en su territorio.

De acuerdo con Sánchez, esto impulsará la búsqueda de talentos y premiará a los ganadores con el otorgamiento de una carrera correspondiente al tema del evento, eximiéndolos de los exámenes de ingreso.

Aclaró que para el otorgamiento de las carreras de ciclo corto tendrán prioridad quienes aprobaron los exámenes de ingreso, que solicitaron o no alcanzaron alguna de sus diez opciones.

Luego se ubicará a los estudiantes de Preuniversitario que suspendieron o no se presentaron a las pruebas de Matemática, Historia y Español; y por último, los de técnico de nivel medio, Facultad Obrero Campesina, egresados de Preuniversitario de cursos anteriores y otros que considere la Comisión de Ingreso Provincial.

El funcionario insistió en que en el presente año se mantiene que el plan de plazas tiene una distribución provincial, lo elabora y lo emite el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y como requisito para el curso regular diurno se debe aprobar con un mínimo de 60 puntos.

Recordó que en la vía de concurso, el otorgamiento de carreras se realizará al finalizar la convocatoria extraordinaria, con el objetivo de añadir al plan plazas que no hayan sido cubiertas.

Los estudiantes de Preuniversitario podrán solicitar ente sus diez opciones las relacionadas con cerca de 40 programas de ciclo corto, y una vez alcanzada la plaza, estudiarán en el CRD en la Universidad que corresponda, según su vinculación territorial, aseguró.

A quienes cursan el Preuniversitario en las universidades para acceder a las carreras pedagógicas, agropecuarias, de Ciencias Básicas y otras aprobadas excepcionalmente, se les convalida el requisito de aprobar los exámenes de ingreso, añadió.

De igual forma, enfatizó en la necesidad de que los aspirantes a la Universidad a la hora de llenar sus boletas usen sus siete primeras opciones para pedir aquellas que más desearían estudiar, y que dejen las otras tres para las que tienen cierres más bajos, en aras de garantizar una plaza.

Respecto a la ubicación laboral del universitario en el último año de su carrera, Reynaldo Velázquez, director general de Pregrado en el MES, comentó que más de 12 mil 400 estudiantes fueron vinculados con su futuro empleo y hasta el momento se han visto más ventajas que insatisfacciones en ese proceso.

Para el presente año, la convocatoria ordinaria de estos exámenes será los días 5 (Matemática), 8 (Español) y 12 (Historia) de mayo, mientras la extraordinaria se realizará el 23, el 26 y el 30 de junio.

De manera especial, los jóvenes podrán presentarse a los exámenes los días 24, 26 y 28 de agosto, y sus plazas serían las que hasta el momento no fueron ocupadas y las de los programas de ciclo corto.