Avanza proyecto de primer parque biotecnológico conjunto entre Cuba y China

(Texto: ACN)

Cuba y China firmaron el proyecto de inversión del primer parque biotecnológico conjunto para investigar, desarrollar, producir y comercializar productos obtenidos en el estado caribeño, reportó hoy desde Beijing la agencia Prensa Latina.

Carlos Miguel Pereira, embajador cubano en ese país asiático, dio a conocer que la empresa Guangxi Fukang Medical Investment and Management Co Ltd y autoridades de la Zona de Desarrollo de Fangchenggang rubricaron el convenio.

Ese paso siguió a un encuentro en diciembre pasado de Marta Ayala, directora adjunta general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, con el alcalde de la localidad de Fangchenggang, Ban Zhongbo, y otros dirigentes locales.

Incluye la construcción de una plataforma cooperativa para brindar mejores servicios en la salud pública y también de una empresa mixta que elaborará casi una decena de medicinas de la nación antillana para tratar enfermedades cardíacas, cerebro-vasculares, distintos tipos de cáncer y la hepatitis B crónica, entre otras.

El proyecto surgió como fruto de un reciente acuerdo entre el grupo Biocubafarma y la Guangxi Fukang Medical Investment and Management Co Ltd.

Ayala precisó que la zona piloto de Fangchenggang, la cual se interconecta con los países de la Asean (Asociación de Naciones del Sureste Asiático) por tierra y mar, ofrece buenas oportunidades y confirma que la cooperación bilateral en materia de biotecnología cuenta con bases.

Por su parte, el alcalde Ban enfatizó en la importancia de la participación de Cuba con sus expertos y fármacos de probada eficiencia, calidad y reconocimiento internacional.

La zona de Fangchenggang -ubicada en la sureña región autónoma de Zhuang de Guangxi- está llamada a convertirse en un polo industrial experimental en el desarrollo y producción de medicamentos para China y la Asean.