Peloteros del Campeón Matanzas en equipo Cuba al Preolímpico

(Tomado de TVYumurí)(Con monitoreo de la TV cubana, informaciones de agencias y archivos del redactor)(07/03/20)

Varios peloteros de excelente desempeño que integraron el equipo reforzado de Matanzas, campeón de la Serie 59, fueron seleccionados para formar parte del conjunto nacional, que defenderá los colores de Cuba en el Torneo Preolímpico, programado del 22 al 26 de marzo en Arizona, Estados Unidos, que otorgará un boleto para estar presente en las olimpíadas de Tokio, Japón, de este año.

Son ellos los lanzadores Yoanni Yera y Yamichel Pérez, el torpedero Bárbaro Erisbel Arruebarruena, el camarero César Prieto, y el jardinero y antesalista Yurisbel Gracial.

La información se dio a conocer en un evento desarrollado recientemente en el salón Adolfo Luque, del estadio Latinoamericano, con la presencia del director del equipo Cuba, Miguel Borroto; el director nacional de béisbol Ernesto Reynoso y el jefe técnico Ricardo Eizmendiz.

La relación completa del equipo Cuba es la siguiente: RECEPTORES: Frank Camilo Morejón Reyes, Yosvany Alarcón Tardío y Yendry Téllez Acevedo. JUGADORES DE CUADRO: Yordanis Samón Matamoros, Bárbaro Erisbel Arruebarruena, Raúl González Isidora, Cesar Prieto Echevarría, Dayán García Ortega y Alexander Ayala García. JARDINEROS: Roel Santos Martínez, Yurisbel Gracial García, Frederich Cepeda Cruz, Alfredo Despaigne Rodríguez y Yoelkis Guibert Stevens. LANZADORES: Lázaro Esteban Blanco Mato, Carlos Juan Viera Álvarez, Josimar Issac Cousín La Rosa, Yariel Humberto Rodríguez Yordy, Frank Luis Medina García, Yoanni Yera Montalvo, Yudiel Rodríguez León, Liván Moinelo Pita, Raidel Martínez Pérez, Andy Amury Rodríguez, Valdés, Yamichel Pérez Hernández y Brayan Anthony Chi Montoya.

Durante la citada reunión se explicó que la ausencia del lanzador Freddy Asiel Álvarez, integrante de las selecciones cubanas en los últimos años, responde a la merma en su rendimiento, mientras que la del receptor Ariel Martínez obedece a que todavía no se ha recuperado por completo de la lesión sufrida durante los play off de la Serie Nacional, y en estos momentos continúa rehabilitándose físicamente en Japón, donde juega con un equipo de ese país.

Los ocupantes de los lugares segundo y tercero en el evento de Arizona podrán asistir a buscar su clasificación en el torneo programado para desarrollarse en Taipei de China en junio de este año.

De acuerdo con declaraciones públicas del mentor Miguel Borroto a la agencia de noticias Prensa Latina, Lázaro Blanco, Carlos Juan Viera, Yosimar Cousín y Yamichel Pérez, y eventualmente Yoannis Yera y Yariel Roidríguez, serían a priori los abridores principales de la selección caribeña en Arizona.

Borroto añadió que se siente complacido con la entrega de los peloteros a la preparación y anticipó que los días 13, 14 y 15 de marzo, la selección cubana efectuará partidos de entrenamiento, y frente a los conjuntos Olmecas de Tabasco el día 16 ante Leones de Yucatán y 17 y 18 de marzo ante Piratas de Campeche.

Otros rivales de Cuba, que igualmente pugnarán por alcanzar el ansiado pase, son Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana, Nicaragua, Canadá, Venezuela y Colombia, organizados en dos grupos. Los dos primeros de cada uno de ellos, competirán en una Súper ronda final.

Ya sacaron su boleto a las Olimpiadas las selecciones de Japón, sede, Corea del Sur y México, clasificados en el Premier 12 de noviembre último, e Israel, ganador de la puja en la zona de Europa.

El calendario del torneo de Arizona es el siguiente, con hora local

Domingo 22 de marzo: estadio de Surprise

1 pm Puerto Rico-República Dominicana

7 pm EE.UU.-Nicaragua

Estadio Diablo, de Tempe

1 pm Venezuela-Cuba

7 pm Colombia-Canadá

Lunes 23 marzo: Surprise

1 pm Colombia-Venezuela

7 pm Canadá-Cuba

Tempe

1 pm Nicaragua-Puerto Rico

7 pm R. Dominicana-EE.UU.

Martes 24 March: Surprise

1 pm Nicaragua-R. Dominicana

7 pm Puerto Rico-EE.UU.

Tempe

1 pm Canadá-Venezuela

7 pm Cuba-Colombia

Super Ronda (se jugará en Surprise):

25 de marzo:

A2 vs B1

A1 vs B2

26 de marzo: A2 vs B2

A1 vs B1