Condena Bruno Rodríguez prohibición de vuelos chárter de Estados Unidos a Cuba (+ Tuit)

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó hoy la prohibición por parte de Estados Unidos de los vuelos chárter a Cuba, excepto a La Habana, a partir de este 10 de marzo.

Rodríguez Parrilla escribió en su cuenta en Twitter:

Bruno Rodríguez P ✔ @BrunoRguezP La prohibición de vuelos chárter a #Cuba, excepto a #LaHabana, a partir de este 10 de marzo, daña duramente a las familias cubanas y sus vínculos. Viola los #DerechosHumanos de los cubanos y la libertad de viaje de los estadounidenses.

Como parte del recrudecimiento del bloqueo, el 10 de enero último el Departamento de Transporte de EE.UU. notificó que en 60 días entraría en vigor la suspensión de vuelos chárter públicos entre cualquier punto de esa nación y Cuba, con excepción del Aeropuerto Internacional José Martí, destino para el que impuso un límite de tres mil 600 vuelos de ida y vuelta.

La drástica reducción de los vuelos forma parte de la estrategia de presión que la administración de Donald Trump impulsa para ganar los votos de los anticubanos en La Florida, advierte este martes el diario Granma.

El periódico añade que también responden a ese propósito el cierre consular de la embajada estadounidense en La Habana, la suspensión de viajes de cruceros, y la persecución contra barcos que transportan petróleo a Cuba.

Año electoral en Estados Unidos, refiere Granma, y recuerda que La Florida, estado considerado clave en la pugna, realiza primarias presidenciales este 17 de marzo y Trump aparece en la boleta de los republicanos de la región junto a Roque De La Fuente, Bill Weld y Joe Walsh.

Precisa el rotativo que más de 600 mil estadounidenses viajaron a Cuba en 2017 y 2018, además de medio millón de cubanoamericanos.

En 2019, 552 mil 816 cubanoamericanos visitaron la Isla desde Estados Unidos, cifra que -según destacó el canciller cubano- evidencian el fortalecimiento de los vínculos de Cuba con sus nacionales en el exterior, concluye.