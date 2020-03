La operatividad del turismo cubano

Por:

(Foto de la autora)

A pesar del Covid-19, el turismo cubano se mantiene operativo. La industria de ocio aplica medidas con el fin único de proteger la vida de sus trabajadores y de sus huéspedes, pero también de cuidar las finanzas de un sector que a nivel global está siendo el más afectado por la pandemia del Coronavirus.

Los protocolos empleados se parecen a cada momento vivido por un país con experiencia en manejo de situaciones de emergencia sanitaria, que avanza en su prevención epidemiológica en coherencia con el hecho de no haber en Cuba, según lo informado, transmisibilidad de la Covid-19.

Eso habla de ir actuándose con mesura, porque, como se ha explicado, la histeria, el estrés, el exceso de nerviosismo no conviene en una Isla donde todavía no se ha decretado el cierre de actividades laborales, mucho menos la del turismo, no solo por su relevancia estratégica, sino por lo que implica apagar un hotel.

Y es verdad que en países como España, una de las mecas del turismo mundial, se ha declarado la opción turismo cero, lo cual obedece a la crítica situación sanitaria allá enfrentada.

Aquí se aplicará, como han dicho la máxima dirección del país, lo que cada circunstancia aconseje.

Sin embargo, han alertado directivos hoteleros cubanos, que un hotel es una maquinaria. Detenerlo, cerrarlo, apagarlo, es sumamente complicado. A las pérdidas económicas se unen las consecuencias en lo laboral. El costo, por donde se mire, es elevado. Hay que tratar, coinciden algunos, de que ese momento drástico no llegue.

Cerrar las operaciones de un hotel significa trabar también la cadena dependiente de esa instalación. Se paralizarían también suministradores, transportistas, entidades de apoyo, porque la a industria, está claro, depende de todo un engranaje para su funcionamiento.

Es obvio que sin turistas no hay turismo. Los flujos se recienten tanto por el miedo al contagio, como por la cancelación de rutas aéreas.

Entendidos alertan que de no pasar rápidamente este momento o de no aparecer una inmediata solución, habrá que adaptarse a convivir con un virus que está paralizando la economía mundial, con la afectación de millones de puestos de trabajo.

Cuba tiene la ventaja de contar una fuerza laboral preparada, que por estos días ha recibido exhaustiva información para enfrentar lo mejor posible a la Covid-19. Seguir extremando las medidas para eliminar vulnerabilidades, es lo que toca ahora.

Según las palabras de Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, “el enfrentamiento de la peligrosa situación es un reto compartido y todos debemos ser parte de la solución. Cualquiera que viaje, ya sea por misiones humanitarias vitales, en viajes de negocios esenciales o para mantener en funcionamiento las cadenas de suministro, tiene el deber de cuidar de sí mismo y de los demás”.

Por lo pronto, el turismo cubano seguirá operativo, cuidando a su gente, a los huéspedes y cuidándose así mismo.