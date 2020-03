Cuba entera aplaude a sus héroes y heroínas de la salud

Tomado de radio Habana Cuba

Desde la ventana de mi sala habanera no oí en la noche de este 29 de marzo el famoso cañonazo de las 9, que no podía competir con el aplauso de un pueblo a sus héroes y heroínas de la salud. Con el aplauso también se oyeron varios «¡Viva Cuba!» y otras expresiones de apoyo a lo que este país –bloqueado por un imperio poderoso, y calumniado por sus amos y sirvientes; pero admirado y respetado por incontables personas honradas en el mundo, y defendido por la inmensa mayoría de sus hijos e hijas– hace no solo por su pueblo, sino por otros muchos. Sentí orgullo, pero poco significa la confesión individual ante el testimonio sonoro del orgullo sentido por millones, expresa el historiador Luis Toledo Sande en el diario Granma.