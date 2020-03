Autora: Yaisa Fraguela

Muchas han sido las vivencias de médicos y enfermeras que hacen que cada día me sienta orgullosa de ellos, créanme, mi mayor regalo sería que mi Penélope estudiara medicina, pero no será así, no le gusta y la medicina es una profesión de infinito amor, para ser médico se nace, se trata de lidiar con el dolor y la muerte.