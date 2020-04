Historias para contar de la medicina en Cárdenas

Autora: Yaisa Fragelas

Después de escribir la crónica dedicada al bastión del hospital de Cárdenas, el área materno infantil o como dijo el amigo Reinol el jonrón con bases llenas, me olvidé de una, que honestamente no conozco, pero sí recuerdo , cuando tenía la sección de los sábados dedicada a los médicos internacionalistas y frecuentaba la oficina de colaboración ,su nombre aparecía en los listados de los médicos de Cárdenas ,me refiero a Marielys Estupiñan especialista en medicina general integral, pediatra y con diplomado de terapia intensiva ,quien duda de la preparación de esta fuerza.