Autor: Amado Amador

Cuando acepté por convicción la necesidad de quedarme en casa por una temporada que podría extenderse por unas semanas, me pareció que la distancia entre el cielo y la tierra se acortaba, que me iba a invadir la nostalgia de no andar las calles de mi querida ciudad, no compartir con mis colegas de la radio, no estrechar manos amistosas, en fin, encerrarme en el aburrimiento.