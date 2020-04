Nuevas fase, nuevas medidas: ¿Llegaremos al pico de casos confirmados?

(Tomado de TV Yumurí)

El pasado 7 de abril, el Gobierno Cubano decretó la fase autóctona limitada ante la actual pandemia de coronavirus en el Cuba.

Datos publicados recientemente por científicos de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, muestran el pico de casos confirmados de la COVID-19, alrededor de los 6o días después de la primera declaración de contagios, lo cual ubica el máximo estimado a mitad del mes de mayo.

La modelación científica del comportamiento de la epidemia prevé un incremento constante de la positividad durante todo el mes de abril. La curva trazada puede ser alta, sobre los cuatro mil contagiados o más baja entorno al millar.

Pero, ¿de qué dependen estas cifras? ¿qué elementos deben tenerse en cuenta para lograr alcanzar solo la cifra más baja? El científico fue claro y preciso en su exposición en el espacio televisivo la Mesa Redonda: las medidas de aislamiento social constituyen el eje fundamental para disminuir el contagio.

«Lo estamos haciendo para salvar vidas y aunque nos duela tenemos que hacer sacrificios; estar en la casa, no visitar a la familia, ni a los amigos», aseguró el Presidente Cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

A pesar de los esfuerzos que realiza el país, algunas personas violan lo establecido. En un recorrido por la zona del parque René Fraga en la tarde de ayer, se podía apreciar un grupo de personas todavía en las calles, y precisamente no son los imprescindibles que deben acudir a los centros laborales para que la economía del país no se paralice. Esta es una zona wifi concurrida desde hace unos años, y en la tarde de ayer no era excepción.

Los boteros de motos todos esperando a un costado del parque como si fuera un día normal, los vendedores de dulces dando su recorrido habitual para no perder la costumbre. Lo cierto es que este paisaje también se visualiza en otras zonas, donde la cola del pollo, hace unos días alcanzó horarios poco favorables, cuando de aislamiento social se habla.

Las colas siguen siendo el llamado de alerta de muchos matanceros que debe solucionarse con urgencia. Pero de lo que no caben dudas, es que se están convirtiendo en un momento donde el distanciamiento de un metro es violado continuamente.

Buscar alternativas de acercar estos productos básicos de forma escalonada por Consejo Popular o barrio puede estar entre las alternativas. Evitar las aglomeraciones de personas resulta fundamental si queremos disminuir la curva de contagios.

Determinar las personas realmente imprescindibles en el trabajo, ese es otro eslabón fundamental. Todavía encuentro personas hablando de ir a trabajar en servicios que a mi criterio en estos momentos no son vitales, pero sí fundamentales si queremos preservar esa vida.

Bien los decían los especialistas, existe un grupo de riesgo donde se encuentran las personas de la tercera edad que son hipertensos o diabéticos, enfermedades asociadas que hasta el momento son causantes de complicaciones y posteriormente del fallecimiento del individuo. Pero esta es una enfermedad sin edad, y las cifras lo han confirmado, niños y personas jóvenes han sufrido el contagio.

Alternativas como el teletrabajo y no la interrupción laboral debe ser vista de una mejor manera por los directivos. Esta, sin dudas, es una forma de mantener al trabajador activo desde su casa y contribuyendo al quehacer de la institución o empresa.

Es una práctica, con respaldo legal en la Ley No. 116/2013, Código de Trabajo, que entró en vigor en junio de 2014. La normativa establece en su artículo 20 que la relación laboral se formaliza con el contrato del que son partes el trabajador y el empleador y donde el sitio en el que se ejerce la actividad es acordado mutuamente.

Se trata de una forma flexible de empleo que permite al trabajador realizarlo sin su presencia física en la entidad durante una parte importante de la jornada de trabajo e implica el uso frecuente de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).

Valorar esta modalidad, debe ser agenda frecuente en la mesa de algunos directivos, si queremos también disminuir la cantidad de personas contagiadas y evitar eventos de transmisión local.

A pesar de toda la campaña divulgativa en los medios de comunicación o las intervenciones cada día a las 11:00 a.m. en la Televisón Cubana del Director Francisco Durán, director Nacional de Epidemiología, explicando el número de casos y como hacerle frente a la pandemia que hoy ha cobrado miles de vidas en el mundo, incluso a países como Estados Unidos, China, Italia, Francia o Alemania, todavía existe poca percepción del riesgo que corremos.

El país traza un grupo de medidas acorde a la situación actual. La paralización del trasporte público urbano, ómnibus, ruteros y otras modalidades estatales y privadas, así como los servicios intermunicipales y rurales, que permitirán disminuir el desplazamiento de personas y contribuir al distanciamiento social.

El Presidente lo dijo, «Tenemos que evitar el exceso de confianza, continuar con rigor el cumplimiento de las medidas higiénicas, el uso del nasobuco, el distanciamiento público en las gestiones de compras y, sobre todo, insistir en el aislamiento social, en el nuestro, en el de nuestras familias, en el de nuestros amigos y vecinos». Y estas palabras deben ser respaldadas por el accionar del pueblo, por la conciencia de protección a la familia, a los amigos. Si queremos vernos nuevamente, haga suya la consigna de quedarse en casa , por usted y por los suyos.