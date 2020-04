Trazan el primer mapa genético del SARS-CoV-2: ¿un paso más hacia la cura?

(Tomado de Sputnik News)

Unos microbiólogos coreanos han compilado el primer mapa genético del nuevo coronavirus. Resulta que el genoma SARS-CoV-2 contiene muchos de los llamados ARN subgenómicos, cuyas funciones no se comprenden plenamente. Si bien queda mucho por entender, el nuevo descubrimiento puede ser de gran ayuda para la búsqueda de la cura del virus.

Los biólogos del Centro de Investigación de ARN del Instituto de Ciencias Básicas de Corea del Sur (IBS, por sus siglas en inglés), dirigido por los profesores Narry Kim y Hyeshik Chang, en colaboración con el Instituto Nacional de Salud de Corea (KNIH) han podido analizar en detalle la estructura del genoma del ARN del SARS-CoV-2 y cartografiarlo de manera muy detallada.

For the first time, a high-resolution map of the SARS-CoV-2 #coronavirus transcriptome and epitranscriptome has been reported by South Korean scientists and published in a new study in Cell (9 April 2020).

