Ante la Covid19: Consejos para no perder la cordura

Autora: Giusette Leon Garcia

(Colaboración)

Miedo, ansiedad, inseguridad, tanto como esperanza y solidaridad, todos los sentimientos se agolpan por estos días y a veces nos exprimen hasta alguna lágrima. Andamos con las emociones a flor de piel ¿Es normal? ¿Qué hacer para mantenernos ecuánimes en medio de todo? .

Sobre cómo manejar esos estados de tristeza o estrés que nos genera la crisis que vivimos, conversamos con la Doctora Roxanne Castellanos , Directora del Centro de Orientación y Ayuda Psicológica (COAP), institución adscrita a la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana.

“La cuestión es que las emociones tienen un papel fundamental en regular nuestra conducta. En estas situaciones que suponen que uno no tiene el control, que le toca estar manejando la incertidumbre, que la cuestión de la que se trata implica la vida, pues las emociones se disparan. Las emociones negativas son importantes al igual que las positivas, porque te van a permitir una adaptación a la situación adversa que estás viviendo y en ese sentido vas a movilizar tu conducta, tomar las medidas necesarias, para protegerte.

Eso cuando lleva un matiz emocional que, si bien es negativo, está ajustado a la realidad y el afrontamiento es esencialmente sano, pues te mantiene las emociones en un umbral que te va a llevar a tomar las medidas pertinentes de una manera adecuada y ajustada a la realidad.

Ahora, si esas emociones se van muy por encima del umbral, acorde a la realidad que se está viviendo, pues entonces la persona va a empezar a sobre reaccionar, es decir, va a manejar mucha más ansiedad de la que correspondía, va a tener un exceso de preocupación y de estrés, que al final va a empezar a desorganizar su conducta: va a tener pensamientos muy negativos, ideas irracionales relacionadas con que es inminente que vamos a enfermar, que es inminente que vamos a morir, que por más que se tomen medidas esto no hay manera de solucionarlo y esas ideas irracionales, le empiezan a generar toda una serie de conductas también desacertadas y al final se desorganiza por completo en todos los planos y bueno, puede obviamente llegar a tener trastornos psicológicos”.

Pero ojo, no solo nuestra estabilidad psicológica está en juego: “El sistema inmunológico está comprobado que, cuando estamos sometidos a grandes niveles de estrés, se debilita y justo en este momento, en el que necesitamos un buen sistema inmunológico para responderá la posibilidad de contraer el virus, defendernos tanto para no adquirirlo como para afrontar bien la enfermedad, es importante”. Y entonces ¿qué hacer? ¿Cómo potenciar nuestras mejores emociones y ponerles energías positivas a estos días?.

“En primer lugar, lo que hay que hacer es tomar las medidas que se han dado. Si yo tomo las medidas, yo tengo que saber que lo que está a mi alcance ya lo estoy haciendo y ya estoy haciendo una buena parte para prevenir la enfermedad. Lo otro es el manejo de la información y esto es muy importante, porque tiene que ver directamente con el estado mental. Ya te decía, el hecho de la contextualización, el rigor de la información. Están circulando muchas informaciones falsas, todos los días hay una cosa nueva y la gente tiene que saber y si yo no sé, pues entonces no me atiborro de información, me dedico solamente a ver los noticieros fundamentales de mis medios de comunicación y evito todo lo demás que está circulando por ahí. Para uno saber si una información es cierta o no tiene ver si me están dando la fuente, buscar la fuente, cosas que muchos no saben cómo hacer y le creen a todo lo que se está diciendo, cosas que casi son memes, la gente se los cree”.

Para los que tenemos niños y niñas en casa por estos días, la responsabilidad y la mesura resultan doblemente importantes, así lo explica Roxanne: “Los niños van a reaccionar según estén los adultos.

En las familias donde hay tranquilidad en los adultos, una tranquilidad que responsablemente se le tiene que transmitir al niño tomando todas las medidas: estamos en casa y cuando tenemos que salir a lo estrictamente necesario nos protegemos como corresponde, estamos tranquilos, porque estamos tomando las medidas; cuando los adultos funcionan de este modo los niños se mantienen tranquilos. No así en el caso de todo aquel niño que está viendo a sus adultos, que son los que le dan seguridad, desestructurados, entonces hay algo que es importante: los adultos que tienen niños a su cuidado tienen que mantener una calma y una serenidad porque si no contagian de esos estados a los niños”.