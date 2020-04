Evalúa Consejo de Defensa situación de Matanzas ante COVID-19

(Tomada de TvYumurí)

El Consejo de Defensa de la provincia de Matanzas chequea de manera sistemática la situación del territorio en relación con la COVID-19 y las acciones desarrolladas por los diferentes subgrupos para mantener la vitalidad de los servicios, extremar las medidas preventivas y cortar la cadena de contagios.

En composición reducida, el Consejo de Defensa de la provincia de Matanzas encabezado por su presidente Liván Izquierdo Alonso analizó este fin de semana las medidas implementadas ante el avance de la COVID-19 en el territorio a partir de la labor mancomunada de los diferentes subgrupos.

Desde la esfera de la alimentación se hizo enfásis en la necesidad de continuar produciendo tanto en el campo como en las industrias para lograr acercar los alimentos a las personas. Además se informó del reacomodo de los horarios de las unidades de venta. En el caso de las tiendas de Cimex y TRD abrirán entre las 9.00 a.m. y las 5.00 p.m. Las bodegas atenderán entre las 7.00 a.m y las 3.00 p.m en horario corrido. En el caso de las placitas será entre las 8.00 a.m y las 3.00 p.m también en horario extendido.

El presidente Liván Izquierdo insisitió en la necesidad de desconcentrar las compras del centro de la ciudad y llevarla a los puntos de venta en cada Consejo Popular. En la reunión explicaron el avance en la entrega de los productos de la canasta básica y la confección de módulos para llevarlos a las comunidades más alejadas.

El vicepresidente Mario Sabines llamó a agilizar la entrega de los módulos agropecuarios con 15 libras de distintos productos en los municipios porque algunos contabilizan muy bajos por cientos y la iniciativa se pensó para favorecer a todos los hogares.

Sobre la imposición de multas aún no se avanza con la celeridad que requieren estos tiempos ya que aún los inspectores de los diferentes sectores no realizan la labor de enfrentamiento ante los violadores de las medidas higiénicas sanitarias, los que contribuyan a propagar la pandemia, y quienes violen los precios, especulen o engañen al consumidor.

La directora de salud en la provincia Ailuj Casanova y Fernando Acebo, director del centro de Higiene y Epidemiología actualizaron sobre los casos, los cuales ya suman más de 50 agrupados en cuatro municipios Matanzas, Cárdenas, Jagüey Grande y Jovellanos. Lo más preocupante es que el 25.4% de estos confirmados estaban asintomáticos. Se recalcó en la importancia de realizar bien la pesquisa activa y hacer una buena indagación con los moradores de cada casa para buscar síntomas y signos.

Además, se comentó sobre las medidas de aislamiento en la zona del Naranjal Sur en la ciudad cabecera donde se mantiene más de una docena de edificios en cuarentena para evitar la propagación del virus.