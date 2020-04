Un aplauso lo decide todo

Rosa, es una cubana, una más de las que continúa trabajando en tiempos en que la mayoría se quedan en casa como medida efectiva para contener la Covid-19.

Rosa lleva más de 30 años laborando en Farmacia, sirviendo al pueblo en un lugar al que todo el mundo va porque tiene un problema, cuando mínimo a buscar almohadillas sanitarias o condón.

Hoy Rosa, como cada día, se dispuso a venir de Cárdenas a Varadero, desde lo último, en el Reparto 13 de Marzo. Se detiene un ómnibus de Transmetro y abre su puerta.

-¿me puede llevar, chofe?

El hombre titubea, calla y se encoge de hombros, visiblemente apenado.

-¿Cómo no te va a llevar, claro que te va a llevar, tú no ves que eres de los trabajadores de la salud…de los que aplaudimos todos los días? Móntate…eh! Habló con el corazón una mujer, de las trabajadoras de Palmares que también continúan laborando en tiempo de pandemia.

El aplauso cerrado de todos los que se transportaban a esa hora en el ómnibus no se hizo esperar.

El chofer no habló, no podía decir nada que no fuera asentir y llevar a Rosa Carol a su centro de trabajo, convertido en trinchera, ahora, ante el nuevo Coronavirus.

Nota: Lo más importante, ese es un colectivo de Excelencia y literalmente un matriarcado.