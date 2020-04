Cuba, desde la humildad de un hogar

Tocan a mi puerta. A diferencia de siempre está cerrada y los cristales de las ventanas me informan quién llama.

Veo un rostro familiar tras un nasobuco. Fuera del portal, justo en el medio del “trillo” que da acceso a mis vecinos-familia, los Núñez Mestre, hay una bicicleta, con una jaba de colores.

-Dígame.

-“Cómo estás Reglita, supe que estabas de reposo y le dije a mi marido, déjame llegarme a su casa a ver si le hace falta algún favor y para alcanzarle unos nasobucos para ella y su hijo”.

A esas alturas no sabía que era Norayma Fleitas, mi amiguita desde primaria, la compañera de estudios hasta noveno grado porque después yo me bequé en Jagüey Grande y ella hizo una carrera técnica en Cárdenas, creo.

Le cuento que he estado con una faringitis, habitual en mí, después que me declararon alérgica y que la rodilla está un poco jodedorcita pero que eso no impide que desde casa trabaje y esté al tanto de toda la tropa, mi tropa de Radio Varadero, junto a Mavy Infante, periodista y Jefa de Programación, a quien agradezco mucho su apoyo y responsabilidad. Norayma aprovecha para que le haga saber a mis colegas que los escucha, que le encanta la emisora y se interrumpe y me dice: “bueno, vine a decirte que aquí estoy para lo que te haga falta y a traerte estos nasobucos, que estoy segura te hacen falta. Los hice yo. No tengo más tela pero si tienes un pedacito por ahí, dámela para hacerle a los trabajadores de la radio”.

Miro a mi amiga y me hace sentir tan feliz, tan orgullosa de la gente de mi pueblo. Alguien dirá: “ya por esa bobería tanto aspaviento”.

Pues sí, me llega a lo más profundo este sencillo gesto porque es solidaridad, es saberse querido y respetado a través de un colectivo que se empeña en ser muy profesional, es rememorar la infancia y ver cómo el tiempo pasa pero los sentimientos se enraízan y son buenos, es, desde la “soledad” del hogar por estos días, sentirse acompañada no sólo de mis vecinos que están al tanto, de mi hijo que me llama desde su unidad cuando puede sino también de alguien que me sorprende y ofrece su colaboración.

Norayma Fleitas es de las mujeres en Varadero, que, sin que se lo indicara nadie, se dedica, desde los primeros días de la Covid-19 en Cuba, a hacer protectores y regalarlos a familiares, amigos, vecinos y a quien los necesite, aunque no lo conozca.

Ella no es una figura pública, posiblemente es anónima para muchos por eso la presento, porque esta mujer de pueblo, varaderense, matancera, hoy, desde su humildad, hace Cuba.