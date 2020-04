Julito, un Heraldo de la salud y la vida

Autora: Yaisa Fragelas

Un buen día, en mi faena habitual, converso con un hombre muy educado, que en ese momento era el vicepresidente de la Asamblea del Gobierno en Cárdenas, su nombre, Julio Duquesne.

Entramos en el tema de la plaza Malacoff localizada en esta ciudad y comenzó a explicarme el parecido con un inmueble en Maracaibo, Venezuela.

Rápido le pregunté si había visitado ese país, porque en realidad lo conocía en su actividad administrativa pero no sabía de su verdadera profesión y entonces, con la decencia que lo caracteriza, me dijo “yo soy trabajador de la salud y cumplí misión internacionalista en Venezuela en el año 1999. En esa fecha ocurrió la tragedia de Vargas, es como se le conoce al conjunto de deslaves, corrimientos de tierras e inundaciones ocurridas en las costas caribeñas de Venezuela. La Guaira, Miranda y Falcón fueron las zonas más afectadas. Miles de personas fueron desplazadas y pueblos enteros quedaron devastados, entre la infraestructura perdida por el desastre se cuentan universidades, grandes hoteles, clubes, importantes comunidades, vialidad, entre otros inmuebles”, me explica Julito, como le dicen sus más allegados.

Él es Licenciado en Higiene y Epidemiología, y ante un evento de esta magnitud, es lógico el aporte de estos profesionales.

En Venezuela trabajaron duro, durante todo el mes de diciembre las lluvias azotaron fuertemente al país hasta que provocaron la destrucción total de pueblos.

“A los pocos días de estar allí, mi casa se la llevó una quebrada y me dieron por muerto, entonces comienza la constante preocupación de Fidel y Chávez por buscar el cadáver del cubano, porque ya la familia en la isla, conocía del hecho y lo más justo era devolverlo a su tierra natal”, cuenta Julito.

“Cuando aparecí, gracias a un venezolano, las autoridades se comunican conmigo y rápidamente recibí una llamada de Fidel, me preguntó de todo, sabes cómo era”…

Julito visiblemente emocionado, me enseña la página del libro “Heraldos de la salud y la vida” donde aparece su historia y se resumen las vivencias de los colaboradores cubanos, protagonistas de una epopeya humanitaria sin precedentes en la historia de la colaboración como expresión de la solidaridad entre los pueblos.

Hoy le dedico esta crónica, al Licenciado en Epidemiologia, Julio Duquesne, porque además de ser su cumpleaños, reconozco en él su sabiduría para enfrentar situaciones epidemiológicas complejas, como las que vive hoy el mundo, que en buena medida tendrán solución, en las manos de hombres de ciencia como Julito.