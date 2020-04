Central Méjico, la alegría de Matanzas

(Tomado de Radio 26)

En el campo colombino resuenan los tambores imaginarios de los negros esclavos de los Zuluetas, celebra un batey sin abrazos y distanciamientos.

Después de varios años el Méjico le dio un alegrón a su gente, que al ver caer la última tonelada del plan comprendió que este no era el final sino el inicio de un esfuerzo extra que necesita la provincia de Matanzas para cumplir la zafra 2019-2020.

Bien saben los pobladores que la noticia casi segura desde comienzo de semana merecía un bembé de los que levanta muertos, pero la actual situación sanitaria obliga a sepultar la algarabía.

No obstante, ondea en el ingenio la bandera que califica a la industria como la mejor de Matanzas al alcanzar las 18 mil toneladas de azúcar.

El presidente del Consejo de Defensa provincial, Liván Izquierdo Alonso, dialogó con los azucareros para felicitarlos y explicarles que no era tiempo de aflojar sino de darlo todo por el país.

En los frentes de corte no se descansa, asegurar la materia prima para el ingenio es vital para evitar el tiempo industrial perdido por falta de caña.

Quien diría que el central que no lograba estabilizar su fuerza de trabajo, ni cumplir los planes se levantaría de sus cenizas. Hoy su colectivo lo componen principalmente jóvenes que no se amilanaron por las dificultades en la arrancada ni el déficit de portadores energéticos. Tal esfuerzo tiene su recompensa no por gusto Méjico es la alegría de Matanzas.