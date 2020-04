Las gratitudes en el ejercicio del periodismo

Autora: Yaisa Fragelas

Ayer publiqué una crónica dedicada al Dr. Jorge Pérez Ávila y mi colega Claudia Díaz, periodista de Radio Rebelde, compartió las notas con el profesor y él de manera muy humilde agradeció el gesto.

Yo me tomo la atribución de hacerlos partícipe de las palabras del médico y espero no ser indiscreta:

´´Recuerdo el encuentro que fue promovido por una estudiante de primer año que me llamó y allí también encontré al Dr. Sordo, compañero de curso mío. Hoy estoy en mi casa en estos días, debido a que ya voy a cumplir 75 años y además soy diabético, soy profesor consultante del IPK, y asesor. Cuando se descubren los primeros casos comencé desde mi casa a buscar información sobre la Covid, para pasarla a los médicos que estaban en la zona roja y los que dirigían las actividades de tratamiento y atención, me mantengo activo en esta fusión y ayudo en lo q puedo y NO SALGO DE CASA.

Yo lamento estar en este grupo de alto riesgo y no poder estar en la batalla directa como hubiese querido y son mis deseos, me mantengo en contacto frecuente con mis compañeros del IPK de los que me siento muy orgulloso por estar dando este ejemplo de médicos Cubanos revolucionarios y consagrados a su profesión, como muchos otros en todo el país y los que han emprendido misión internacionalista fuera de nuestro territorio, también me uno a los aplausos de las 9:00 pm y me emociono al sentir que tantos aplauden. Muchísimas gracias por comunicarte.”

Sus líneas resumen la sencillez de este científico cubano, gratitudes que sentimos con el ejercicio del periodismo.