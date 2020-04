Yo también aporto en el enfrentamiento a la Covid-19

Autora:

El MsC. Lázaro Fernández es de los varaderenses de la dirección de deporte que todos los días, junto a un grupo de compañeros, se encarga de “organizar, lo mejor posible” las colas en los establecimientos donde se venden productos de primera necesidad como el pollo, detergente, la leche y otros iguales de importantes para el cubano.

“Imagínate no es fácil, la gente necesita esos productos pero, sabes, cuando se logra organizar, cuando le explicas a las personas que no importa el largo, que manteniendo la distancia es, incluso, menos probable que alguien llegue y se escurra, las cosas fluyen mejor”, explica este hombre muy conocido en la localidad por su empeño en desarrollar las disciplinas deportivas en un lugar que ha dado muy buenos polistas, nadadores, remeros , judocas y peloteros a nivel de base “y un poquito más allá”.

“Nosotros apoyamos para que se cumpla con la distancia requerida, para que se use el nasobuco y se cumpla con el orden. En algo que se ha ganado, y debe seguir fortaleciéndose. Un ejemplo, las propias trabajadoras de los establecimientos, se ha logrado que una de ellas mismas, sea la que llama para que entren de dos o tres en tres y, es rara la vez en que tú no las escuches decir: “caballero, vamos a ver, si se organizan alcanza para todos, no formen molotes y disciplina, cuídense y cuidenme que yo también tengo una familia que espera por mí”

“Y las personas entienden, cómo no van a entender. Ahora ha mejorado algo, no como queremos, pero te das cuenta que no hay tantas personas de otros lugares como días atrás y, no precisamente que compraban para resolver sus problemas familiares, uno aprende a conocer a los revendedores, los que vienen a “inventar”.

Lázaro es del criterio que no se puede uno cansar en el reclamo del orden, en el ejercicio de la solidaridad, aunque, para él, “si queremos de verdad ganar al Coronavirus, tendremos que acercar los productos al barrio, a lo mejor no da para todos la primera vez, pero si la segunda o la tercera…un orden así garantiza que al menos no cojan siempre los mismos y, aunque no lo parezca la gente se disciplina porque no pierde la esperanza.”

El “Profe” se ocupa también para que los padres ayuden a los deportistas a mantener el tono, en la casa se pueden hacer ejercicios importantes no solo en el orden muscular sino psicológico.

“Olvídese de eso periodista, con Lázaro Fernández, se puede contar para lo que sea, yo ya estuve en Venezuela, dos veces, como parte del proyecto Barrio Adentro, trabajé el casa a casa, el barrio a barrio y esa experiencia me sirve hoy, trabajé en el pesquisaje allá y ahora aquí; aprendí a tratar con personas de diferentes credos e ideas y nunca tuve problema, así que aquí, mucho menos”.