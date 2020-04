Rostros perdidos

(Autora: Lisandra Vizo Luna (Estudiante de Periodismo)

“No quería como compañero en mi paseo al silencio, ni al sosiego, sino a la alegría contagiosa de mi querida Cárdenas.”

Después de más de quince días enclaustrada en la casa, ayer decidí salir un rato. Caminar por la calle me parecía algo tan lejano, como si en vez de unas jornadas hubiesen pasado años. Mi cuerpo así lo sentía. Mi andar parecía más lento de lo normal, como si huesos y músculos de los pies se hubiesen roído y entumecido. Respirar no era igual, al punto de llegar a faltarme el aire, y más cuando un pedazo de tela se interponía entre mi nariz y la brisa de la tarde. Aun así, añoraba tanto sentir los rayos del sol sobre la cara, que preferí continuar con mis pasos torpes y mi entrecortada ventilación.

Sin embargo, nada de lo que antes me fuera tan familiar parecía igual. El tumulto y bullicio que caracteriza a mi ciudad habían desaparecido, sólo unas cuantas personas se hacían visibles con sus nasobucos puesto. Ese trozo de tela que al igual que a mí, les ocultaba el rostro. El ambiente emanaba cierta tristeza. La vívida marcha de los caballos junto a sus coches, no se escuchaba, ni tampoco la música proveniente de los bicitaxis, pero eso sí, las calles lucían más limpias que de costumbre.

Aquellas escenas se mostraban casi como una pesadilla ante mis ojos. No quería como compañero en mi paseo al silencio, ni al sosiego, sino a la alegría contagiosa de mi querida Cárdenas. Cuánto anhelaba encontrarme con alguien conocido, saludarlo, conversar con él, después de tantos días confinada a un espacio, que, por minutos, se mostraba a mi conciencia más pequeño.

¡Era fastidioso el encierro!, yo, que tanto antes había deseado pasar tiempo en mi hogar, para tomar un descanso, dormir las mañanas, incluso dedicarme a ciertos hobbies. Ahora, mis deseos se convertían en mi tortura. Mi cuerpo más descansado que nunca exigía actividad y mis entretenimientos ya no mataban al tedio; más tenía que respetar las indicaciones establecidas por el gobierno y quedarme en casa.

A pesar de ello, la necesidad de salir de mi reclusión hogareña se me hacía imprescindible, aunque fuera por tan solo unos instantes. El regocijo de volver a gozar de mi libertad en un espacio abierto, no duró mucho, pues no tenía con quien compartirlo ni tan siquiera mostrarlo. La soledad hincaba mi piel, y la sensación de felicidad no tardó en transformarse en angustia y añoranza.

Me inquietaba mucho ver a las personas tan cerca y no reconocerlas. No sabía quien caminaba a mi lado, podía ser cualquiera, un extraño o un amigo. Sus semblantes quedaban escondidos tras el nasobuco, eran rostros perdidos. Podía ser el panadero al que siempre le compro, o un vecino de la cuadra, un antiguo compañero de clases, o un colega del gremio, quien fuese no podía reconocerlo, y menos saludarlo y preguntarle por su familia o cómo lo llevaba la cuarentena.

La covid 19, o como también se le nombra, coronavirus, nos cambió la vida a todos. Por su culpa, en el mundo mueren miles de personas, los hospitales colapsan y el aislamiento social es la manera de protegernos contra él. Nos privó de un abrazó, un beso, de estrecharle la mano a un amigo, de visitarlo, de conocer a gente nueva y mirarle el rostro para nunca olvidarlo, de ir a donde quieras soberanamente, de ver una sonrisa y también, regalar una.

Hollywood mostró muchas veces virus exterminando la humanidad, con paisajes angustiosos y casi apocalípticos, muy parecidos a los que acontecen en el mundo hoy. Tal parece que vivimos dentro de una gran pantalla de cine, donde los actores mueren de verdad, y no hay efectos especiales, ni dobles, ni un director que ponga fin a la escena. Tampoco existe el superhéroe yanqui que trae con él la salvación, un cliché tan vendido por el monopolio, que aún algunos, vierten su esperanza ridícula en él.

Mientras tanto, posibles sets de filmación de estas películas se iban revelando ante mi durante el camino o si no, los creaba en la mente. Jamás me gustaron esos filmes, pero vi más de uno, quizás por ello, mis niveles asociativos me atormentaban.

Casi al fin del recorrido, pude notar la presencia de varios médicos en su quehacer. Se movían ligeros, casi apurados, pero sin rastros de fatiga. Aquella fue la única agitación que percibí en mi corta caminata. A pesar de estar media deprimida, ver a esas personas tan vivaces me levantó el ánimo y otra vez recobré la esperanza.

No tardé en llegar a casa después de tal satisfactorio encuentro. Llevaba el alma más tranquila, sin esa turbación que me produjo la soledad de las calles, o los rostros perdidos. Pensé que como los que anteriormente había observado, muchos otros médicos y personal de la Salud, trabajaban incansablemente para velar por nuestro bienestar. Vinieron entonces a mi, las imágenes que a diario ponen por la televisión, donde aparecen en hospitales, centros de aislamiento, o en las calles haciendo pesquisas, los verdaderos héroes de esta temible película.

Confío en el trabajo abnegado de nuestros médicos y también en los dirigentes del país, quienes buscarán las estrategias para salvaguardarnos a todos. Pero, no todo depende de ellos, sino de lo que seamos capaces de hacer tanto en el ahora como en el mañana.

De nuestras acciones depende volver a transitar por una ciudad más viva y que recobre lo pintoresco que la caracteriza. Cárdenas ganará la lucha contra el coronavirus, pero no solo ella, sino, Cuba entera. No me pronuncio bajo los efectos de falsas expectativas, pues tengo fe en mi pueblo y sé que venceremos. Eso sí, mientras que cumpla disciplinadamente con todas las orientaciones.

La historia de mi recorrido no tiene nada de singular, asimismo quise compartirla, porque sé que como yo hay otras personas que la nostalgia los abruma. Pero debemos ser pacientes y no pesimistas, pensar en un porvenir mejor. Si hoy el miedo y la desesperación tiene cabida en nuestro entorno, un mensaje de aliento no está de más. No podemos caer bajo el abatimiento y la desesperanza. Tenemos, a pesar de la situación que vive el país y el mundo, que manifestarnos positivos y optimistas.

Pronto, la pandemia quedará como un lamentable recuerdo, la historia se encargará de ello. Mientras nosotros, dejaremos de ser rostros perdidos, para recuperar la identidad que nos arrebató el nasobuco. Volveremos a gozar de esa cercanía que nos distingue, de una vivaracha ciudad y de un aire más sano. Nos abrazaremos unos a los otros como sobrevivientes de la pasada tempestad y otra vez, brotarán sonrisas visibles, como reflejo de un triunfo alcanzado.