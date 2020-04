Ernesto Álvarez Blanco: Un hombre y mucha Historia

Autora: Aylet Rodríguez González



Él besa a Cárdenas con eterna pasión, es un hombre con y de mucha historia. Al conversar a su lado se viaja al pasado junto a una veracidad e imaginación increíbles, pues sus dotes son diversas.

Conocerlo fue un privilegio para esta joven admiradora de su obra y humildad, agradecida, además, de sus certeros e interminables consejos. Así abrazo a Ernesto Álvarez Blanco, le entrego el micrófono y comenzamos una entrevista, esta vez, acerca de la historia de vida.

—¿Cuáles son los desafíos de Ernesto Álvarez Blanco?

—Regresé con mi esposa, hace casi un año, de España, concretamente de Cataluña, en donde trabajé por más de dos años y realicé trabajos de investigación, dicté cursos y conferencias en esta región y en Asturias. Fui nombrado Patrono de la Fundación Catalunya—América, me gradué con resultados satisfactorios de un curso internacional de museología y gestión de museos, experticé valiosos documentos y piezas de numismática, arqueología e historia, relacionadas casi todas con Cuba, y preparé una exposición, con la importante colección de un catalán enamorado de la Isla y de su historia, por los 120 años del fin de la Guerra de Independencia de Cuba en 1898 y la perdida por España de una de sus más preciadas colonias, entre otras múltiples actividades profesionales.

—Coménteme de los libros que están en producción.

—Concluí el pasado año mi libro Cuba Numismática, una mirada personal a las colecciones del museo Oscar M. de Rojas, un regalo que me hice por mis 50 años y que reúne los trabajos de investigación que realicé en ese museo sobre numismática cubana en los casi 20 años que trabajé en el mismo.

«Así mismo, redacto ahora un libro sobre la familia Casanova-Carol, de singular importancia para la historia de Cárdenas y de Cuba. A ella pertenece entre otras personalidades la patriota cardenense Emilia Casanova, que fue esposa del importante novelista Cirilo Villaverde, y se prepara en los Estados Unidos la segunda edición, corregida y aumentada, y ahora ilustrada, de mi libro en dos tomos sobre la vida y la obra de Don Cosme de la Torriente y Peraza, importante patriota matancero y diplomático cubano que fue el primer embajador de Cuba en los Estados Unidos y el único de nuestros conciudadanos que ha sido Presidente de la Liga de las Naciones, antecedente directo de las Naciones Unidas.

—¿Cuál de sus textos recuerda con más añoranza?

—No sabría decirte cuál, mis libros e investigaciones inéditas y mis catorce libros publicados en Cuba, España y los Estados Unidos, son hijos a los cuales se les quiere y recuerda con sus virtudes y defectos, y por las alegrías que nos dan desde que nacen.

«No obstante, si tuviera que nombrar uno, este sería la biografía de Oscar M. de Rojas».

—¿Cómo valora el movimiento literario actual en Cárdenas?

—Creo que, como siempre ha sucedido a lo largo de su historia, Cárdenas posee hoy un fuerte movimiento literario y un potencia cultural increíble, la cual muchas veces no se valora en toda su magnitud, pero que se enriquece de manera constante por los que creamos aquí y por los cardenenses que lo hacen desde cualquier parte de Cuba y el mundo.

—Jose Martí expresó: “toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz”… ¿dónde cabe toda la gloria de Ernesto?

—La mía, si es que tengo alguna, en Cárdenas, de la que me siento orgulloso de ser Hijo Ilustre, según me nombró su Asamblea Municipal, y en la que todos, principalmente el pueblo, la gente de a pie, a pesar de no ejercer como Historiador de la Ciudad desde hace muchos años, me reconocen como tal y como un eterno enamorado e investigador de la historia local y regional.

—¿Qué es lo que más adora en la vida?

—Mi esposa, mi hija, mi nieto… en fin mi familia, mis libros, mis papeles y colecciones, mi casa, Cárdenas, su historia, y mis numerosos amigos: cubanos y extranjeros, los que están aún a mi lado, y los que me acompañan desde el pasado y el recuerdo, sin ellos, lo tengo más que comprobado, no puedo vivir.

—¿Proyectos futuros a largo plazo?

—Escribir una historia de Cárdenas, no de la ciudad, sino de la región histórica, incluyendo Varadero, Cantel, Camarioca, Lagunillas, etc.

«Es un regalo que me quiero hacer y que deseo también hacer a la ciudad y a sus habitantes en el bicentenario de la Ciudad de las Primicias, o sea, en el 2028. De hecho, tengo escritos ya un par de capítulos».

De esta manera digo “hasta pronto” a Ernesto, a sus conocimientos y ternura desmedidas porque sé que volveremos a vernos. Que continuará su andar por nuestra Ciudad de las Primicias con ojos y criterios de águila.