No me canso de honrar a quien honor merece

Autora: Yaisa Fragelas

Después de la crónica de ayer recibo este mensaje de parte de Jorgito:

“Yaisa y todos los amigos

..Siempre he disfrutado lo que he hecho a lo largo de mi carrera por lo que no ha sido un trabajo sino un placer. Siento no estar ahora en la primera línea para combatir en este momento histórico, pues mi equipo me envió a la reclusión para protegerme, pues los años no perdonan pero estoy trabajando en casa y escribiendo todo lo que no he tenido tiempo hasta ahora.

He pensado mucho en todos y sobre todo en ti, durante tu aislamiento al igual que a todos los amigos de la radio. Cuídate y cuida a tu familia que cuando esta etapa triste pase, volveremos a la carga .Un abrazo a todos y especialmente a ti Yaisa .Jorge.”

Cuanta preocupación por la mulata, en tiempos de coronavirus, esa que un día llegó a verlo con lentes azules y él llamó “genio y figura hasta la sepultura”.

O la que presume de su apellido Fragelas y él con su gracia le pregunta el origen y cuando le explico, me dice, “no me digas que ahora te vas hacer gallega?. Aquí si hay melodía….”

La que asiste en pleno verano a un Congreso de su especialidad y él la descubre mojada, la mira de manera interrogante y recibe por respuesta “me empujaron en la piscina”.

Es mi amigo o no el Dr. Jorge?… Es más que amigo este es mi ” socio Jorgito”, de quién me declaro públicamente fan y lo espero para seguir destacando los logros de la salud cubana, a través de él y su profesional equipo de la Clínica del Neurodesarrollo “Rosa Luxemburgo”, de Cárdenas.