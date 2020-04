“ Cada matancero que salga a la calle puede contagiarse”

Entrevista al vicepresidente del Consejo de Defensa Provincial y Gobernador de Matanzas, Mario Sabines Lorenzo, relacionada con la epidemia de Covid-19 en el territorio.

–¿Podría actualizarnos de la situación en Matanzas y las acciones que se ejecutan en estos momentos?

“Según dio a conocer en su parte diario el doctor Francisco Durán, hasta este miércoles, la provincia tiene 77 casos confirmados con la enfermedad Covid-19. Matanzas, Cár­de­nas y Limonar son los municipios con mayor cantidad, además aparecen Colón, Jagüey Grande y Jovellanos, con uno pércapita.

“Hay dos tareas fundamentales, la primera relacionada con la pesquisa. Detectar personas que presenten un síntoma respiratorio, algún malestar asociado a catarro, esos casos los ais­lamos. Inicialmente lo evalúa una co­mi­sión del territorio en su área de Salud y determina si hay que ingresarlo o es un padecimiento normal o una alergia, pero lo fundamental es tratarlo como Co­vid-19.

“De esa manera estamos atendiendo a todas las personas con algún pade­ci­miento. Los positivos tienen con­tactos, que son individuos que en algún mo­mento estuvieron cerca del pa­ciente. Te­nemos centros habi­litados para los contactos; allí los aislamos en espera del resultado y les hacemos pruebas para ver si les transmitieron la en­fermedad o no.

“Cada territorio abrió un grupo de centros en la provincia, le hemos mejorado sus condiciones, estamos enfrascados en garantizar la limpieza y alimentación. En nuestra ciudad está ha­bilitado, con este fin, la Universidad de Matanzas, un centro del petróleo ubi­cado en la zona industrial, centros de Salud, el politécnico de la Salud y el hos­pi­tal militar.

“Recientemente, el hospital de Jo­vella­nos fue preparado para evacuar a los ca­sos sos­pe­chosos de mayor riesgo.­

“En esta etapa hemos dado respuesta a la necesidad de aislamiento de la po­blación, se sigue un régimen de cua­rentena para los trabajadores de cada una de las áreas, con buen nivel de ase­gu­ramiento para que la población se sienta lo mejor posible.

“También estamos precisando los niveles de comunicación con la familia, de forma tal que todos los días se le pueda informar el estado de la persona, ya sea paciente o no.

“El otro frente importante tiene que ver con la producción de alimentos, bus­car más insumos en los campesinos, mejor recontratación, mayor elabo­ra­ción de alimentos desde cada territorio, tanto en los centros grandes como el cárnico, el cítrico, el lácteo, como en las minindustrias de la gastronomía, el comercio, las empresas locales pro­pi­ciando que se puedan distribuir y acercarlos a las áreas de residencia para que las personas puedan adquirir al menos un plato por persona al día.

“Garantizar la canasta básica con los productos que el país incorporó, entre ellos cárnicos ela­borados en la pro­vin­cia, refrescos, siropes y otros que es­tamos tratando de agregar, unido a la venta de módulos agropecuarios que iniciamos en Matanzas. Estamos tra­tando de completar Cárdenas, que se nos quedó un poco atrás.

“Hoy mismo terminamos un chequeo con algunos territorios en los que todavía los núcleos familiares no han recibido las 15 libras (lb) de productos agropecuarios. Debemos concluir el mes de abril con las 15 lb vendidas por esta vía y mantener la venta de otras viandas, hor­talizas, frutas y granos por las en­tidades de Acopio .

“Estamos asegurando la canasta básica, ya está entregada alrededor del 70 por ciento a las bodegas para de este modo garantizar que cuando el país lo decida, las familias puedan comprarla y volver con Acopio para asegurar viandas, hortalizas, frutas y granos y continuar todos los días vendiendo con la gastronomía. Este es el diseño que hemos buscado en aras de garantizarle alimentos a la población y que no tenga que salir de la vivienda a exponerse a un posible contagio de la enfermedad”.

– En los últimos días apreciamos mayor cantidad de personas en la calle. ¿Existe alguna medida adicional para contener esta si­tuación?

–Nosotros hemos apreciado esta situación en Matanzas y en nuestro recorrido por el resto de la provincia, sobre todo en el horario de la mañana. Tenemos que continuar pidiéndole a la población que mantenga la disciplina, que eleve la percepción de riesgo, porque estamos convencidos de que aunque no se escuchen datos hay personas asintomáticas contagiadas en la calle.

“Ejemplo de ello es que el país anda por un 50 % de personas asinto­máticas detectadas como positivas y la provincia de Matanzas tiene entre un 32 y un 36% de asintomáticos diagnos­tica­dos. Por lo tanto, el riesgo está en la calle y hay que aislarse, esto se ha dicho va­rias veces por el presidente de la Repú­blica, pues la única vacuna al menos este año es esa.

“Cada matancero que salga a la calle tiene que ser consciente de que puede conta­giar­se, ya se ha visto que lo mismo jóvenes que adultos pueden complicarse en cualquier mo­mento, por ello, lo primero es elevar la percepción de riesgo, mantener la disci­pli­na y minimizar las salidas de las vivien­das. Hemos visto en nuestras calles niños y an­cianos, los grupos más vulnerables.

“Somos conscientes de que como país limitado económicamente y bloqueado va a ser muy difícil que podamos garantizar ofertas para el aislamiento, pues la canasta básica no asegura el mes, lo vendido por la cuota tampoco, por ello tra­tamos de com­plementar con las comidas elaboradas: cro­quetas, papas rellenas, arroz con deter­mi­na­dos productos, caldos, cár­ni­cos en de­ter­minados lugares.

“Tenemos municipios mejores que otros, como Calimete y Unión de Reyes, que to­davía no ha llegado a la generalidad de la población, pero han entendido mejor cómo se puede llevar desde la elaboración hasta la distribución. La causa fundamental por la que la gente sale es para buscar alimentos. Sabemos que es un gran riesgo que corre­mos, por eso tratamos de acercárselos al pueblo.

“La venta en divisa no asegura la demanda. Hemos pensado y la población nos ha pe­dido diferentes vías para normar la venta y nosotros no hemos ni debemos tomar ninguna de­cisión porque la que adoptemos no va a re­solver el problema y va a generar otro tipo de quejas.

“Si vendemos por la tarjeta de la bodega hay una parte de la población que no va a alcanzar y nosotros no sabemos cuándo va­mos a volver a vender el producto. El se­gundo tema es que la red de tiendas en divi­sas es mucho menor que la red de tiendas de comercio, que está por zona; si se toma esa decisión estás desprotegiendo a parte im­portante de población. También, en un momento determinado, se retiraron quioscos para proteger productos y se fueron con­centrando en locales con mejores condiciones.

“Tratamos hoy de coordinar mejor las ventas en divisas y, a su vez, proteger a tra­bajadores de determinados sec­tores, esen­cialmente aquellos que, como los médicos, están enfrentando la epidemia. Hay que comprender que estos pasan hasta 14 días en los centros hospitalarios, lejos de su fa­milia y expuestos a la contaminación del virus, nada más justo que priorizarlos. Ade­más de otros, como los trans­por­tistas, los que mantienen la se­guridad, los vinculados a las pro­ducciones de alimentos y otras instituciones que nos han pedido ayuda en este sentido. Se trata de personas que hoy laboran en los organismos que lla­ma­mos imprescindibles, que con­tinúan trabajando en tiempos de epide­­mia.

“Otra variante que adoptamos es descentralizar las ventas, llevar las mercancías hasta los poblados en ca­miones y otros medios de traspor­ta­ción.

“Somos conscientes de que no po­demos eliminar las colas ahora mismo, mas, nos centramos en un grupo de medidas para ordenarlas y que exista el distanciamiento de al menos un metro. Los ciudadanos continuarán en su búsqueda de productos de aseo y de primera necesidad, que aún no abas­tecen la demanda. Por nuestra parte, está poner orden y disciplina de con­junto con la PNR y otras organiza­cio­nes que colaboran. Hemos llegado a lugares con aglomeraciones y tras dialogar logramos un entendimiento. Son múltiples factores lo que hoy dan al traste, la incertidumbre, la ne­ce­sidad, los acaparadores; es ahí cuando surge el desespero y las aglome­ra­cio­nes. Es, sin duda, un combate que vamos a tener que mantener.

“Ahora, existe otro grupo de personas que salen y los vemos sentados en los parques, sin nasobuco, caminando por las calles conversando, sentados en las esquinas y contra eso, paulatinamente, se va a ir elevando la exigencia. Esta­mos aplicando contravenciones a quie­nes están hoy en la calle sin justifica­ción, además de medidas más fuertes contra los reincidentes y quienes fa­cilitan la transmisión del virus. Se impone lograr mayor aislamiento, es un reclamo justo de la población y una insatisfacción también.

“Próximamente limitaremos más el transporte. Aún se observan personas en las paradas, haciendo señas y se extrañarán cuando nosotros no de­ten­gamos el carro porque nadie debe estar viajando ahora mismo. El transporte quedó solo para asegurar traba­jadores en las tareas fun­damen­tales e im­pres­cindibles en esta etapa y ellos serán transportados por su entidad o ve­hículos que coordine la misma. El resto de los matanceros donde deben estar es en sus viviendas, aislados.

“Hay indisciplina y poca percepción del riesgo. El número de casos debe irse incrementando, ojalá no tengamos que lamentar más fallecidos, pero hay personas con determinada gravedad y con padecimientos que los ponen en riesgo…

– Se ha limitado la cantidad de individuos en el interior de todo medio de transporte. En el caso de las motos, solo el conductor. Nos escriben ma­tri­monios, personas que trabajan juntos, médicos, incluso, que van a sus labores diarias que han sido multados y les pa­rece un poco rígida la medida”. ¿Se va a revisar la medida?

“No, la medida no se va a revisar.

“Volvemos a la génesis del asunto. Es necesario entender que hay que man­tenerse en la vivienda y repetir que les estamos tratando de llevar los productos a los barrios lo más cercano posible y, por otro lado, es imposible detectar si son pareja o no, si conviven o no. Nosotros tenemos que tomar una decisión y hoy la decisión es el ais­la­miento social, entonces tenemos que cumplir una decisión del Grupo Tem­poral Nacional sobre el aisla­miento y una moto con dos personas no tiene aislamiento.

“Por eso lo que pedimos es que ni si­quiera la moto salga, porque nada es más importante que evitar el contagio y vuelvo a repetir que dondequiera que uno vaya puede haber un enfermo asintomático y puede enfermar a su pa­reja, a su familia”.

–¿Qué opciones de transporte ten­drían embarazadas y pa­cientes on­cológicos, por ejemplo, para asistir a con­sultas?

–Eso es a través de sus áreas de Salud, de sus médicos y especialistas. Nos corresponde el deber de asegurar la transportación de aquellas personas con estos pade­cimientos o las embarazadas con turno impostergable. No obstante, toda consulta que se pueda posponer se pos­pone. Pero repito, a todo el que tenga un turno y se mantenga la consulta, no­sotros le tenemos que ase­gu­rar la trans­portación a través de Sa­lud Pública y el Ministerio de Trans­porte.

–En cuanto al suministro de medi­camentos y su adquisición en las far­macias, ¿cómo hacen aquellas personas que viven lejos?

–Respecto a los tarjetones, nosotros, de conjunto con los trabajadores so­ciales, los estudiantes de Medicina y con los propios trabajadores de la farmacia procuramos llevarlos a la vi­vienda de la persona, hay medicamentos en falta que tiene que ver con lo que te comenté al inicio, el déficit de materia prima, y hay un incremento de la medicina natural y tradicional como paliativo. Les pe­dimos a los médicos que receten a par­tir de estas alternativas. Y lo otro: siempre van a entrar medicamentos y las personas pueden ir a comprarlos, lo que hay que lograr es el distanciamiento en la cola.

–Se ha estado promocionando por los medios el medicamento ho­meopático Prevengho-Vir. ¿Por qué aún no se re­parte en Matan­zas?

–Se está aplicando en una parte de la población, sobre todo en la de riesgo, en esencia, para los adultos mayores. Debemos explicar que esta gota eleva la inmunidad del organismo, pero no es una vacuna ni una cura. Y la cantidad que tenemos en la provincia, la Dirección de Medicina Natural y Tradicional ha estado ubi­cán­dola en determinadas poblaciones y en la medida que tengamos más dis­po­ni­bi­lidad iremos generalizando su uso.

–Gobernador, muchas personas que deben continuar laborando consideran que fue un poco drástica la medida de los nuevos horarios en bodegas y pla­citas, porque cuando regresan del tra­bajo ya están cerrados estos esta­ble­ci­mientos.

“Estamos revisando, porque la medida tiene que ver con lo mismo. Re­cordemos que hay que lograr un ais­lamiento social y cada medida responde a dicho aislamiento. Una bodega abierta hasta más tarde es mo­tivo para que las personas permanezcan más tiempo en la calle y hasta los pro­pios trabajadores de las bodegas.

“Habrá que revisar qué variantes les po­demos buscar a aquellos que continúan laborando en centros im­pres­cindibles e, incluso, su organismo facilitarles que puedan acceder, porque en definitiva hay unos días para poder ad­quirir la canasta básica que ya está en más del 70 % de la provincia y esta semana debe cubrir la totalidad de las bodegas, toda la canasta de mayo, los productos fundamentales y habrá que revisar puntualmente esos casos. Es cierto que tomamos esa decisión, pero te repito, tiene que ver con eso, evitar que las personas estén en la calle”.

–Nos llegan reportes de algunos jefes que aún llaman a los tra­bajadores para cosas in­ne­cesarias en los centros de trabajo, ¿qué hace un trabajador cuando con­sidera que no es impres­cin­dible y se le solicita, expo­nién­dose?

“Nosotros estamos funcionando como Consejo de Defensa Provincial, es decir, que estamos en estructura de de­fensa y todo se subordina a las de­cisio­nes del Grupo Temporal Na­cio­nal y del Consejo de Defensa de la Pro­vincia.

“Las indicaciones están en el orden de que los organismos que se queden sean los imprescindibles, de que exista el te­letrabajo, el trabajo a distancia y que existan alternativas laborales. Yo ima­gino que si está la queja sea porque tenga razón y porque algún jefe está exigiendo su presencia en contra de lo que hemos indicado. Lo mismo a través de no­so­tros, a través de sus sindicatos que nos lo haga saber y nosotros veremos pun­tualmente con ese jefe que esté to­mando una deci­sión contraria a lo que hemos indicado aquí”.

–Se preguntan muchas personas por los procedimientos que se si­guen con los cuerpos de las vícti­mas fatales de la Covid-19, ¿cuál es el protocolo?

“El protocolo es incinerar el cadáver. Tuvimos un fallecido y fun­cionó de esa manera. Es el protocolo que hemos aprobado. Tenemos un incinerador en la provincia, que funciona y que está previsto para estos casos, aseguramos la energía y todo lo relacionado con el tema.

“Unido a eso, toda persona fallecida a causa de una infección respiratoria aguda sospechosa, es incinerada, para minimizar los riesgos, siempre que la familia quiera. No­sotros la persuadimos, porque es un momento muy delicado, muy difícil, por eso tratamos de que la familia entienda y hasta ahora no hemos tenido ninguna difi­cultad al respecto .

“La otra variante que se ha empleado tiene que ver con el enterramiento en tierra y para eso están previstas las condiciones. Estamos hablando de un escenario actual y te he dicho ya que hay que cuidarse, hay que aislarse porque no sabemos cuál es el escenario futuro. Ojalá no crezca, pero no creo que con conductas de aglomeraciones y de no aislamiento nosotros podamos parar la epidemia.

“Hay que leer las noticias en el mundo, las experiencias de lo que ha pasado en países desarrollados, hay familias que llevan mucho más tiempo en su vivienda y no es un problema de una economía desarrollada, porque tampoco tienen mucho que comprar, porque al mercado le fluyó la incer­tidumbre, el acaparamiento, el sobre­consumo y también hay problemas con los productos. Eso es lógico cuando un país está en epidemia, cuando las con­diciones están como estas.

“Entonces el tratamiento es ese, para minimizar riesgos, es algo que no tiene mucho arraigo en la población, pero ya se viene haciendo en Matanzas y en Cu­ba hace un tiempo. Cada día hay más personas que solicitan el servicio de in­cineración, es un servicio que cuesta, que hay que pagarlo también, es bueno aclararlo”.

–Muchas gracias.