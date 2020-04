Claudia Gómez Prado: Una joven que se enfrenta cara a cara con la COVID 19

Autora:

Claudia Gómez Prado es una joven laboratorista del Hospital Clínico Quirúrgico Julio Miguel Aristegui Villamil del municipio de Cárdenas, que integra el destacamento de rostros valientes que cada día se enfrentan cara a cara con la COVID 19.

Las condiciones de trabajo en la actualidad no le permiten mostrar la belleza de la juventud. Un nuevo atuendo, que solo veía en películas y series, es el escudo protector ante un enemigo que no repara en edad, sexo o estatus social.

Claudia muestra su amor y entrega por la profesión cada día en el Hospital Clínico Quirúrgico Julio Miguel Aristegui Villamil, de Cárdenas donde con toda responsabilidad y siguiendo las medidas de protección requeridas es una de los profesionales que realiza a pacientes que presentan síntomas respiratorios la prueba que detecta el nuevo coronavirus SARS CoV-2, causante de la COVID-19.

Esta laboratorista, que vive cada día una nueva experiencia y se mantiene al pie del combate, le dice que¨ El virus se está expandiendo, por favor, no salgas de casa mientras puedas, no pienses en ti, piensa en tus abuelos, mamá, papá, primos, hermanos. Está ocurriendo y no es juego. Cuídate!¨

Estar en el centro de la batalla le hacen tener mejor sentido del riesgo: ¨Quédate en casa si te sientes mal. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica lo antes posible. Sigue las instrucciones de la autoridad de salud local¨.

Cuando todo acabe, la vida continuará su curso y ella volverá a mostrar la lozanía de sus años pero mantendrá la experiencia de estos tiempos vividos en los cuales se alzó como la profesional más experimentada.

Su nombre siempre estará entre los jóvenes que se enfrentaron cara a cara con el nuevo coronavirus SARS CoV-2, causante de la COVID-19.