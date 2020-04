El que no vive para servir ,no sirve para vivir

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Autora: Regla Barbara Llorente Querol

Marlén Batista es una varaderense que por estos días se mantiene en casa junto a su familia. Acostumbrada a servir a los demás, coopera con la alimentación de vecinos y ancianos.

En su núcleo familiar están su esposo, hija y nietos y todos se incorporan a la iniciativa de Marlén para ayudar a los más necesitados en el barrio.

“NO es la primera vez que hacemos algo así. Nosotros disfrutamos con acciones como estas. Si en tiempos normales siempre cooperamos con el CDR en cualquier actividad, ya sea la caldosa cederista como platos para homenajear a familias y personas destacadas, como no lo vamos a hacer ahora, que estamos pasando por esta pandemia que está acabando por ahí”, expresa Marlén, trabajadora del turismo que actualmente está en casa protegiendo a su familia y a un nietecito pequeño, “el que más cuidados requiere en estos momentos y no podemos estar entrando y saliendo de la casa”.

Supe de su iniciativa al escuchar a una vecina reconocer la actitud de “Marlén, la de los altos de la antigua bodega de la calle 26. Nada de cuento que yo lo probé, al caldo no le faltaba nada, tenía de todo además de trozos de carnita de puerco. Y no sólo el sabor sino la limpieza, la presencia”, me dice Ana, otra mujer que no descansa y siempre está lista para ayudar.

Marlén es dueña de una felicidad que solo la poseen quienes sienten vocación de servir y la ejercitan diariamente. “Con un poquito de vianda de la casa cogimos y las picamos y hasta mi nieto ayudó, después llamamos a los vecinos y desde la escalera la repartí hasta que se acabó. Y, sepa periodista, estoy dispuesta a hacerle a quien lo necesite un caldito, una comidita sana, el caso es ayudar en estos tiempos. Yo no puedo salir pero si hay que ayudar a los vecinos, a la sociedad, conmigo pueden contar, se lo aseguro”.

Es bueno saber, conocer a familias como la de Marlén Batista; es bueno presentarla ante el mundo, como una familia varaderense que en tiempos de Coronavirus ensanchan su corazón y tiende la mano a los más necesitados.