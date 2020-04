Recomiendan medidas para el ahorro de electricidad en el sector residencial cubano

(Texto y Foto: ACN)

La Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (ONURE) recomendó la aplicación de estrictas medidas de ahorro de electricidad principalmente por las familias que se mantienen en sus hogares para contrarrestar los efectos del nuevo coronavirus.

Especialistas de la institución, del Ministerio de Energía y Minas, enviaron a la Agencia Cubana de Noticias sus indicaciones sobre el particular que desde siempre se han aconsejado para que este sector contribuya a la disminución del consumo, entre ellas:

Encender solo las luces y equipos necesarios. Un ejemplo de esto es que, si se apaga una lámpara de 20 W en el horario pico, permite disminuir la demanda eléctrica en 80 MW, lo que representa 26 toneladas de combustible Diesel, el más caro que se utiliza en la generación del país.

Aprovechar la luz natural, sobre todo en este período de verano donde el oscurecimiento sucede más tarde.

Desplazar en lo posible las actividades del hogar fuera de los horarios picos de (11:00 am – 1:00 pm / 6:00 pm – 10:00 pm).

Aprovechar el calor final de la hornilla eléctrica, una vez terminada la cocción y apagarla unos minutos antes de concluir.

Encender el aire acondicionado, preferiblemente después de las 10 de la noche.

Ajustar la temperatura del aire acondicionado a 24 grados Celsius.

No dejar el ventilador encendido innecesariamente en la habitación o local donde no haya personas.

Evitar abrir el refrigerador frecuentemente. Congelar pomos de agua y sacarlos en horas tempranas para no abrirlos innecesariamente.

Juntar la mayor cantidad de ropa para lavar y planchar.

Desplazar fuera de los horarios picos (11:00 am – 1:00 pm / 6:00 pm – 10:00 pm), el uso de las turbinas de agua.

Si los más de cuatro millones de consumidores residenciales existentes no toman conciencia de la necesidad del ahorro, habrá una afectación al servicio eléctrico a la población (los molestos y no deseados apagones), al no cubrir el crecimiento de la demanda actual, advirtió la ONURE.