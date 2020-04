Resistiré; para seguir viviendo

(Tomado de Granma)

Cuando los españoles Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, integrantes del Dúo Dinámico, escribieron La la la, tema que obtuviera el primer lugar en el Festival de la Canción de Eurovisión-1968, defendido por la joven Massiel en el Royal Albert Hall de Londres, hace ya 52 años; no podían suponer que tras la celebridad alcanzada con aquella letra sencilla pero pegajosa, les sobrevendría, entre muchos otros éxitos, uno que, defendido por ellos mismos 20 años después, seguiría reeditándose hasta nuestros días y se convertiría para la posteridad en un símbolo de entereza, cuando el mundo busca en el arte y la belleza un respiro de esperanza.

Articulado desde 1958 y activo hasta hoy, el dúo popularizó en 1988 Resistiré, una canción de su álbum En forma, que derrocha optimismo por cada una de sus líneas, y refuerza en su estribillo la fe en el triunfo de los propósitos humanos.

El tema, que forma parte también de la banda sonora de ¡Átame!, un filme de Pedro Almodóvar, y que ha sido históricamente solicitado al Dúo Dinámico por diversas asociaciones que combaten enfermedades como el cáncer, el alzhéimer y el parkinson, se erige hoy como un himno contra la pandemia provocada por la covid-19, desde que un grupo de cantantes españoles, entre ellos, David Bisbal, Alex Ubago, Melendi, Manuel Carrasco, Alfred García, Andrés de Dvicio, Rozalén, Álvaro Soler y Vanesa Martín, unieron sus voces para interpretarlo.

Con música de Manuel de la Calva, letra de Carlos Toro Montoro –hijo del militante comunista Carlos Toro Gallego, combatiente del Ejército republicano contra el franquismo–, y nacida de una idea a partir de una frase usada por el Nobel español Camilo José Cela: «El que resiste gana», el tema acompaña hoy muchos de los aplausos ofrendados a las ocho de la noche, al personal sanitario que combate la pandemia en España, como una muestra deagradecimiento y solidaridad a estos profesionales de la salud.

Tan estimulante resulta el mensaje de Resistiré, que pronto una nueva versión vio la luz a cargo de artistas mexicanos de todos los géneros, entre ellos Lila Downs, Bronco, Aída Cuevas y Cristian Castro. Si bien la recaudación de fondos de la propuesta española irá destinada a la organización católica Cáritas, la de México los reserva para la unidad temporal de lucha contra la covid-19 en el Centro

Citibanamex de Ciudad de México. A estas dos propuestas se suma una tercera, la creada por el productor sanjuanino Ángel Grossi, que agrupa más de 20 voces de América.

En una entrevista realizada recientemente al Dúo Dinámico, se les preguntó cuál será el primer escenario en el que querrán cantar otra vez Resistiré, cuando todo esto haya concluido, a lo que se respondió: «Teníamos prevista, como cada verano, una gira de conciertos de junio a noviembre. Sería una gran noticia que pudiéramos llevarla a cabo. Una señal evidente de que este mal sueño habría terminado. Nuestro escenario favorito sería el Liceo de Barcelona, al que nos hemos subido cinco años seguidos, con las entradas casi agotadas. Ojalá la vida vuelva a la normalidad».

Resistiré

Cuando pierda todas las partidas / Cuando duerma con la soledad / Cuando se me cierren las salidas / Y la noche no me deje en paz / Cuando sienta miedo del silencio / Cuando cueste mantenerme en pie / Cuando se rebelen los recuerdos / Y me pongan contra la pared / Resistiré, erguido frente a todo / Me volveré de hierro para endurecer la piel / Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte / Soy como el junco que se dobla / Pero siempre sigue en pie / Resistiré, para seguir viviendo / Soportaré los golpes y jamás me rendiré / Y aunque los sueños se me rompan en pedazos / Resistiré, resistiré. / Cuando el mundo pierda toda magia / Cuando mi enemigo sea yo / Cuando me apuñale la nostalgia / Y no reconozca ni mi voz / Cuando me amenace la locura / Cuando en mi moneda salga cruz / Cuando el diablo pase la factura / O si alguna vez me faltas tú / Resistiré …

Versión española de Resistiré

Versión mexicana de Resistiré

Versión de artistas de América de Resistiré