A favor de la integración, Argentina ratifica su permanencia en Mercosur

(Texto y foto: PL)

El canciller argentino, Felipe Solá, ratificó la posición de esta nación de permanecer en el Mercado Común del Sur (Mercosur) y abogó por una mayor integración dentro de ese bloque, conformado por varios países de la región.

Al exponer este miércoles, en una videoconferencia ante la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación, Solá precisó que Argentina “no abandona el Mercosur y no se levantó de ninguna mesa”, tras adelantar que mañana habrá una mesa pedida por Paraguay, para seguir conversando sobre qué fórmula jurídica-institucional desean para acelerar ciertos convenios.

Al respecto resaltó que “no vamos a firmar apresuradamente algo que nos impactará en el futuro”, al aludir a acuerdos comerciales de libre comercio, en particular el de Corea del Sur.

“Vimos las inquietudes de Brasil, y el apoyo de Uruguay en acelerar esos convenios y nosotros no estamos en condiciones de acelerar”, declaró el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, quien también ahondó sobre el operativo de asistencia para retornar a la patria a miles de argentinos que quedaron varados en diversos países en medio de la pandemia.

Sobre el Mercosur, opinó que “el comercio internacional exige una mentalidad abierta. No es un tema ideológico, y Argentina no se excluye de ningún lado, tiene un interés enorme en conectarse con el mundo y en desideologizar sus relaciones. Lo que no puede ser es que un mundo muy ideologizado nos lleve para donde quiera, dijo.