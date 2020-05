Artex Matanzas convoca a concurso por el Día de las Madres

(Tomado de Girón)

Bajo el hashtags #unregalodiferente la Sucursal Artex Matanzas convoca a participar en el concurso para celebrar el próximo Día de las Madres.

Según informó a Girón Katia Rodríguez López, gerente de Imagen y Desarrollo de la Sucursal: “las interesadas deben publicar una foto antes del día 8 mayo en la que se sientan felices de ser mamá en la página de Facebook Artex Matanzas, si no la siguen pueden darle me gusta e indicarle a los amigos que le den like, me encanta o simplemente dejer un comentario”.

Se seleccionarán tres ganadoras: la de más Like, la de más me encanta y la de más comentarios positivos, y será premiada la mamá que aparezca en la fotografía con un producto de la Colección Arte en Casa. Las ganadoras se notificarán el 9 de mayo en la propia página de Facebook y los administradores se pondrán en contacto para obtener los datos que se requieren para la entrega del premio.