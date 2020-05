Personas varadas en Matanzas por la Covid-19 recibirán tratamiento especial sobre abastecimiento

(Tomado de Radio 26)

La llegada de la Covid-19 a la provincia de Matanzas dejó varados a un grupo de personas con residencia permanente en otras localidades, quienes ahora no pueden regresar por no contar con el transporte para ello. Este escenario le ha creado una nueva responsabilidad a las autoridades matanceras, de cómo garantizar la alimentación a esos ciudadanos que no poseen la libreta de abastecimiento en este territorio.

Para conocer la solución que se dará al asunto, no tipificado en lo legislado, conversé con Michelka Rodríguez Ferrer, jefa provincial de abastecimientos (OFICODA). La funcionaria explicó que lo orientado al respecto es flexibilizar los trámites de aquellas personas que han comprado una vivienda o permutado para el territorio y poseen la propiedad del inmueble; también para aquellos que muestran la dirección de un núcleo familiar en Matanzas, o sea, en estos casos agilizar los trámites.

El Consejo de Defensa provincial acordó concretar, por cuestiones humanitarias, los trámites para los menores de 14 años, las embarazadas y los adultos mayores; en el caso de los que no clasifiquen en los puntos anteriores pueden dirigirse a la Dirección de Comercio de Matanzas, sita en calle San Juan Bautista, entre Tirry y San Diego, Pueblo Nuevo, para explicar su situación, allí le atenderán y tramitarán su caso.