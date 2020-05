Embajada de Cuba en Colombia recibe mensajes de condolencias por fallecimiento del diplomático cubano Iván Mora.

(Tomado de Minrex)

Tras el fallecimiento del ex embajador cubano Iván Mora Godoy, la Embajada de Cuba en Colombia ha recibido centenares de mensajes de condolencias dirigidas a su familia, al Gobierno, al Partido y pueblo cubanos por esta sentida pérdida.

La luchadora social y líder política Piedad Córdoba trasladó al embajador José Luis Ponce su consternacción por la noticia y en su cuenta en twitter manifestó que “ante la partida no puedo decirle adiós, pues seguirá iluminándome con su amor y alegría”.

El ex presidente Ernesto Samper en su red social expresó que “la paz de Colombia está de luto por el fallecimiento de Iván Mora. Fue uno de los gestores anónimos de los Acuerdos de La Habana”.

Los congresistas Iván Cepeda, José Obdulio Gaviria, Roy Barreras, Aida Abella, Juan Luis Castro, Antonio Sanguino, Carlos Lozada, Germán Navas, Sergio Marín y Luis Albán, lamentaron también la noticia. Cepeda subrayó que Mora Godoy “como embajador y garate de los procesos de paz hizo una enorme contribución a la paz en Colombia”.

La ex canciller María Angela Holguín, el ex ministro del interior Juan Fernando Cristo, el ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón, el ex Alto Comisionado de Paz, Sergio Jaramillo y el general (r) Freddy Padilla, entre otros ex funcionarios del gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos, así como el abogado Álvaro Leyva, el empresario Henrry Acosta,y el periodista Enrique Santos, todos empeñados en la búsqueda de la paz, trasladaron sus condolencias.

Enrique Santiago, secretario general del Partido Comunista de España, quien se desempeñó como abogado de las FARC en las negociaciones, también expresó su sentir por el desceso de Mora Godoy, al igual que Rodrigo Londoño, presidente del actual partido FARC.

La Comisión de Justicia y Paz de Colombia en su cuenta en twitter calificó de clave, el apoyo de Iván Mora en las negociaciones, al tejer “entre sectores distantes la luz a la paz”.

Desde la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA también llegaron mensajes de los funcionarios Raúl Rosende y Roberto Menéndez.

Diversas organizaciones políticas y sociales y sus dirigentes, manifestaron su dolor y solidaridad tras la lamentable noticia. La Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano, el Polo Democrático Alternativo, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comúnm y Marcha Patriótica enviaron mensajes oficiales en los que destacaron el compromiso del ex embajador Mora con la paz en Colombia.

Intelectuales como José Luis Díaz-Granados, Lisandro Duque y William Ospina, y los periodistas Alfredo Molano y Patricia Lara también mostraron su pesar por el desceso del diplomático cubano. A su vez, Francisco Solé, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-española, y Everth Bustamente del partido Centro Democrático, enviaron sus condolencias.

Igualmente, dirigentes de Congreso de los Pueblos, de sindicatos y otros amigos de la Isla como las dirigentes políticas Gloria Flores, Gloria Cuartas y la defensora de derechos humanos Diana Sánchez, mostraron su dolor por esta pérdida.

El Gobernador del Departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, destacó que Iván Mora fue “un amigo de la paz en Colombia y un diplomático que por años le sirvió a la causa de la hemandad de nuestros países”.

El periódico El Tiempo, de mayor circulación en el país, reseñó en una columna los esfuerzos del ex embajador Iván Mora en la búsqueda de la paz en Colombia y recordó que fue condecorado por el presidente Juan Manuel Santos con la Cruz de Boyacá, máxima distinción que se confiere a las personas que han hecho aportes invaluables al país.

La Cátedra Fidel Castro de Colombia y el Comité Internacional Paz, Justicia y Dignidad de los Pueblos trasladaron a la misión diplomática cubana en Bogotá un sentido mensaje de solidaridad. En el texto expresaron: “Iván, gracias por tu fuerza, por darnos tanto, por no claudicar”. Asimismo, diversos representantes de la comunidad cubana en Colombia trasladaron sus condolencias.

El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, que reúne a todos los comités y casas de solidaridad con Cuba en Colombia, envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento. En el texto, los incondicionales amigos de la Isla manifestaron, refiriéndose al ex embajador antillano, que “guardaremos celosamente en nuestras mentes y en nuetros corazones, sus sabios mensajes y su cálida sonrisa de hombre digno, sincero e íntegro”.