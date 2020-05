Frente a la COVID-19, la prevención

Autora: Natacha Prado

Son tiempos difíciles los que nos ha tocado vivir por el azote de la COVID -19 provocada por el virus SARS CoV – 2 de la cual aún queda mucho por investigar, pero lo cierto es que se presenta con efectos bien dañinos, capaz de extenderse de manera rápida y provocar consecuencias fatales.

Es la causa de morbilidad y mortalidad de muchas personas en el mundo sin distinguir edad, sexo, color de piel o status social.

Ante su propagación y convertida en pandemia global una vez más tenemos que insistir que cualquier reiteración no es en vano, que todo cuidado es poco.

Alerto que debemos ser fieles seguidores de la intervenciones del doctor Duran quien dedicada un espacio cada mañana para actualizarlos y compartir con nosotros el dolor de cada cubano que trunca su vida por este mortífero virus, además de extender cualquier aclaración.

Tampoco se aparte de los medios de comunicación nacional y de las orientaciones de la máxima dirección del país.

Y aprovecho para decirles que no se descuide de las medidas de higiénico – sanitarias, ni de la protección.

No olvide el nasobuco, mantenga la distancia de persona a persona , limpie las superficies , no abandone el uso del hipoclorito, lavase las manos y mejor no salga de casa innecesariamente porque más tarde que nunca nos libraremos de la COVID- 19 para disfrutar de las tantas propuestas que quedaron por continuar.