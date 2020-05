Odalys, con la mente en Cuba y el corazón en China

(Tomado de Radio. Rebelde)

Odalys Oriol Miranda Suárez fue mi primera profesora de Periodismo. Ella me enseñó que la crónica brota del alma, las 6 preguntas clásicas del lead periodístico, la técnica de la pirámide invertida.

En cada cita frente al pizarrón, la profe Odalys no podía negar su instinto maternal, el orgullo por sus hijos. Fide y July siempre tenían un punto en nuestras conversaciones. Hoy que soy madre periodista, comprendo que el amor por los hijos se arrastra a todas partes, y por qué no, por ellos somos mejores profesionales, esa también fue una lección transmitida.

Por motivos de trabajo el hijo mayor de mi profesora vive hace dos años en China, allá ha llevado el sincretismo de la danza cubana. Los movimientos corporales ha sido para Julio Ernesto Marrero Miranda, el lenguaje para romper barreras culturales e idiomáticas.

Desde que inició el brote de la COVID-19 en el gigante asiático he pensado en la preocupación de mi profesora, actualmente directora del sistema provincial de Radio en Matanzas.

Cómo podría sentirse una madre que tiene lejos a su hijo, justo en el país donde se reportaron los primeros casos de la pandemia. He sentido mucha nostalgia. A los hijos uno siempre quisiera tenerlos en casa. No es una simple conclusión, es el sentimiento que a esta hora tengo. Mi hijo siempre ha sido muy independiente y quiso en la vida mostrar la posibilidad que tenía de probarse en otros escenarios, ese el motivo que lo mantiene en un contrato de trabajo en China.

Si para los cubanos parece el tiempo transcurrir muy lento hace poco más de un mes y medio, a causa del necesario aislamiento social, como será para los habitantes de China, que hace más de 3 meses cumplen la medida de prevención.

Cuenta el bailarín Julio Ernesto Marerro Miranda que han sido meses largos y difíciles. En enero cuando comienza a complicarse la situación epidemiológica en China, Julio se encontraba de vacaciones. Todos se preparaban para la Fiesta de la Primavera, la festividad tradicional más importante, lejos estaban de imaginarse lo que deparaba el inicio del año nuevo lunar.

La migración humana más grande del planeta que ocurre en estas fechas cuando millones de personas viajan a sus lugares de origen para reunirse con los seres queridos quedó suspendida.

Millones de abrazos y besos no encontraron la frente, la mejilla, el pecho de un ser querido.

A pesar de estar alejado de los escenarios, del brillo del vestuario, de los ensayos Julio se siente optimista nos cuenta su madre.

“July me cuenta que si algo ha sido decisivo para que en China se haya contenido la transmisión es la disciplina, el cabal cumplimiento de todas las medidas orientadas”.

Al inicio, las medidas para evitar el contagio parecían exageradas, sin embargo la rápida propagación y alta letalidad, dice Julio, demuestran que nada es descabellado cuando se trata del nuevo coronavirus.

“Cuando alguien viene por una acera se nos ha indicado, cruzar a la otra para evitar la cercanía. He salido solo lo indispensable, sobre todo a buscar lo necesario de comida y aseo”.

Los cubanos en China, a pesar de la ausencia de los seres queridos han sentido el calor de la Patria, por mediación de la Embajada de la Isla, en el gigante asiático.

Te puedo decir que la atención de la embajada ha sido excelente. Desde el inicio de la enfermedad nos han informado a través de redes sociales, como WeChat cómo se comporta la situación en el país y en el mundo. Además llegaron unos médicos desde Cuba y se nos comunicó que estarían en la sede diplomática para atender cualquier malestar que presentáramos. Yo los necesité y fueron muy atentos. No hay un día que no reciba el informe de la embajada.



Distante de los escenarios, lejos de la Bahía de Matanzas, esa que divisa desde su hogar en el Reparto Pastorita, anhelando el beso de la madre, la complicidad con el hermano y el padre, a Julio se le entrecorta la voz.

“Que te puedo decir que ellos no sepan. Son mi vida, mi razón de ser, por los que me sacrificó diariamente. Los extraño y me preocupa todo lo que pasa en Cuba”.

Estos son días intensos para la directora de la Radio en Matanzas, planifica trabajos periodísticos, decide quiénes son los que deben ir a casa, asiste al Consejo de Defensa, envía sus trabajos a Radio Reloj.

La COVID-19 define la cotidianidad de los cubanos desde marzo, sin embargo para Odalys Oriol Miranda Suárez, la madre, periodista, dirigente, desde enero, tiene su mente en Cuba y el corazón en China.