Autora: Natacha Prado

Me encanta escuchar décimas y canciones y a veces sueño con poderlas escribir, pero por más que insista, no me logran salir.

Desde que comenzó este evento que a sumado al mundo y se ha hecho eco en todos los titulares noticiosos, que es la COVID 19, he sentido el deseo de exponer muchos sentimientos.

Me gustaría hacerlo en canción o en décima, pero como no es mi plato fuerte, quiero expresar mi mejor versión. Escuchar información completa en ivoox