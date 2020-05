Las crónicas vividas de Yaisa Fragelas en tiempos de Pandemia

Autora: Giusette León García

Dicen que los cazadores no se dejan cazar, pero a Yaisa Fragelas, aunque lleva más de veinte años cazando historias para contar, la vida la puso esta vez del otro lado.

Ella dirige el informativo en la emisora Radio Ciudad Bandera del municipio Cárdenas, en Matanzas. La conocí por un grupo de Whatsapp donde la UPEC nos ha hecho coincidir a los periodistas matanceros para compartir información, puntos de vista y también emociones.

Allí aparecía ella, escribiendo a sus colegas desde el Centro de Aislamiento Humberto Álvarez, un sitio que antes había visitado como periodista, pero por esta vez le tocó vivirlo como contacto de una compañera de redacción positiva a la Covid 19.



Yaisa en el Centro de Aislamiento Humberto Álvarez

Yo la leía tan activa, enviando noticias, anunciando entrevistas y repartiendo crónicas a todo el que le tocara el alma. Como si la reportera fuera inmune al miedo ¿Cómo es posible?

«Mira mi amor, lo primero, llevo 21 años ejerciendo el periodismo y atiendo el sector de la salud, cada programa, congreso o situación que se presente me lo estudio al máximo, la gente me dice que soy casi doctora y aunque mi periodista dio positiva por contacto con su esposo ella llevaba días en teletrabajo por su edad 62 años. Yo habia hecho muchos programas con epidemiólogos y cuando el Ministro habló el día 29 de marzo comencé a protegerme y a mantener la distancia con todo el mundo».

Así me escribe por Messenger en cuanto le dan un chance las labores domésticas y las mil palabras urgentes que les debe a los oyentes y con la misma espontaneidad con que la suponía me sigue contando:«Cuando mi amiga me comenta que su esposo necesitaba tamiflú, le dije: ven a buscarlo. Vivo frente al hospital de Cárdenas. Él había sido negativo con dos test y pensaban en otra enfermedad, cuando le entregué el medicamento no la mandé a pasar, lo hice a un metro. Al día siguiente me dijo que le gustaba la leche fría e igual se la entregué a un metro y con todas las medidas de bioseguridad. Fui la última persona que ella vio y el esposo el último alimento que probó en su vida. Eso fue un viernes, ya el sábado, creo que 4 de abril, lo remiten para el militar de Matanzas con sospecha de coronavirus y a ella para aislamiento, ahí es cuando entramos al aislamiento 16 trabajadores de Radio Ciudad Bandera».

Lo supo enseguida que vio en su teléfono una llamada de la directora municipal de higiene y epidemiología. Yaisa me comenta que le dijo a su hija: ya me recogen. Las imagino con esas sonrisas de la foto de perfil de Facebook, las veo en ese abrazo y se me estruja el pecho. Otra vez me pregunto ¿De qué está hecha esta mujer?

«Las preocupaciones, imagínate, muchas. Tengo mis padres con 80 años y muchos padecimientos y una hija de 16, me asusté, pero a la vez sabía que era imposible, porque había cumplido con todas las medidas de bioseguridad y nada, nos fuimos.



Enfermera Luisa Gobin, de servicio en el Centro de Aislamiento Humberto Álvarez

«Al llegar allí me encontré con enfermeras conocidas, experimentadas, que permanecen en el centro hasta el tres de mayo separadas de sus familiares, todo muy organizado y dos muchachos que entregan los alimentos cabaña por cabaña, caminan considerablemente ,tremendo buen trato, uno de ellos se llama Agustín Sánchez y en cuanto lo vi dije: esto hay que resaltarlo y lo entrevisté y llamaba para mi emisora que hicimos una programación especial para no cerrar la planta y para Radio Varadero porque soy colaboradora de esa emisora también» .

En este punto comencé a sospechar que lo de la cazadora cazada era en realidad solo el atajo que Yaisa aprovechó para decir lo que traía «al sur de la garganta».

«El centro es dirigido por Moisés Brito, un doctor espectacular, creo el más famoso de Cárdenas, Varadero y Santa Marta, porque cuando lo publiqué alcanzó más de 700 like, fue compartido más de cien veces y con comentarios muy lindos, parece que es una bella persona y mejor profesional. Los servicios excelentes, porque tienen los conocimientos del trabajo de la hotelería y el turismo y el personal de salud digno de admiración. Así transcurrieron los cuatro días que permanecí en aislamiento hasta que recibimos los resultados negativos del PCR.



Dr. Moisés Brito

Y sí, todos negativos. Recuerdo el respiro generalizado en el grupo virtual de colegas, una buena noticia para aliviar el dolor compartido con la compañera que acababa de perder a su esposo. Una buena noticia y otro impulso para Yaisa que no piensa parar de contar anécdotas, de hecho, esta es la parte en que mi entrevista se convierte, con justicia, en su crónica.

«Un doctor muy joven que cumplía un año con su novia y él estaba en ese centro y la muchacha en el pediátrico de Matanzas, atendiendo niños con coronavirus. La preocupación constante de las autoridades del Partido y el gobierno en la provincia y el municipio, así como del presidente de la radio en el país y la directora nuestra, Odalis Miranda, que convocó a todos los medios de la provincia a tributar información para la emisora de Cárdenas, que es la más antigua de Cuba en activo, con 92 años y ni en los momentos más tristes cerró sus puertas».

Mi pretensión de cazadora hábil se desvanece, soy presa de la tenacidad y el talento de esta mujer que me advierte: « ¿Sabes de donde saco fuerza para trabajar? De la moral de esos hombres y mujeres que pertenecen al sector de la salud y ponen en alto el nombre de Cuba, solo ellos me inspiran a dedicarle una crónica diaria donde resalto su labor, las inicié cuando empezó la epidemia y terminaré cuando se declare a Cuba territorio libre de esta enfermedad. Es mi compromiso, mi homenaje a tanta entrega, creo que los aplausos no son suficientes ante una obra humanitaria sin precedentes».