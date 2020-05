Los valores humanos, por encima de todo

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Autora: Yaisa Fragelas

Eridania Sánchez Oteiza es otra de las enfermeras consagradísimas de Cárdenas, con una historia como alfabetizadora, en el servicio de obstetricia y profesora de la escuela de Gabriela Arias del territorio.

Concluye los últimos años de trabajo, en el centro de atención al paciente diabético de la ciudad, entidad que mucho aporta a la calidad de vida de enfermos no solo del municipio ,sino de Varadero, Jovellanos ,Martí y otros poblados aledaños.

El trabajo educativo acerca de ¿cómo vivir con este padecimiento ? , los alimentos adecuados para mantener los niveles de glucosa en sangre así como la técnica para suministrar la insulina según el protocolo de cada paciente, son cuestiones a las que esta señora dedicó intensas jornadas, sobre todo en las llamadas semanas de ingreso en la institución.

Aunque las circunstancias son diferentes, por la COVID 19, nos encontramos en la jornada, por el día internacional de la enfermería, profesión a la que dedicó todas sus energías.

Hoy en el atardecer de su vida, recuerda el juramento de graduada y me lo recita emocionada.

“Juro ante esta bandera y en presencia de esta Asamblea llevar una vida digna y ejercer mi profesión con devoción y ternura.

No me abstendré a lo que sea perjudicial para mi salud y mis semejantes. No divulgaré los secretos de mi profesión encomendados a mí en el ejercicio de la misma. Siempre y cuando no ponga en peligro la vida de otras personas, pueblo o nación.´”

Entre sus vivencias se encuentra la primera campaña de vacunación en 1961 así como el enfrentamiento a padres que no creían en los empeños de un sistema de salud naciente, donde la prioridad fue inmunizar a los pequeños de enfermedades que terminaba con sus vidas o los limitaba físicamente.

Por su destacada labor en esta campaña se le asignó una misión internacionalista en la república del Congo.

A esta experiencia Eridania llega como enfermera del salón de operaciones y me comenta las costumbres que años de desolación y abandono existen en el continente africano como las dotes a pagar las familias por las esposas así como las reuniones de desagravio que existían en las comunidades.

Allí con esa formación integral que la llevó años más tarde a dirigir la escuela de enfermeras Gabriela Arias, contribuyó a eliminar el tétanos en los recién nacidos.

Inmersos en la jornada de la enfermería y donde muchos jóvenes crecen en el enfrentamiento a esta pandemia, Eridania Sánchez insiste en la importancia de preservar los valores humanos y la ética por encima de todo.