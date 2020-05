Momento oportuno para elogiarlos

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Autora: Yaisa Fragelas

Cada crónica escrita en mayo, ha estado dedicada a enfermeras y enfermeros, porque hoy doce, se celebra el día internacional de la especialidad.

En medio de la crisis por el nuevo coronavirus, se cumple el bicentenario del nacimiento de Florence Nightingale, bautizada como la madre de la enfermería moderna.

El 2020 es un año consagrado a distinguir el heroico trabajo de enfermeras y enfermeros y el momento no podía ser más oportuno que este, porque nunca antes se había puesto tan alta su valía, demostrada en el sacrificio, amor y dedicación que han depositado para enfrentar esta pandemia.

Seguir cada tratamiento, dar fuerzas cuando perdemos las esperanzas, chequear temperatura y tensión arterial, forma parte del trabajo de estos consagrados que son la columna vertebral del sistema de salud.

Con sus manos cuidan a cada paciente y también contribuyen con esmero en su recuperación.

Estos profesionales se encuentran desde el primer día en zona de riesgo o roja, muchos se contagian por la constante manipulación con los enfermos, sin embargo no vacilan en ocupar la posición que corresponde y a la que se deben.

Hemos reflejado cada día historias, de trabajadores del sistema que en Cuba u otras regiones del mundo ejercen su especialidad con mucho amor, hoy nos corresponde agradecer y respaldar la entrega y profesionalidad con que las enfermeras y enfermeros de nuestro país atienden a sus pacientes, sin importar fechas ni horarios.

Tocar corazones es lo fundamental para estos trabajadores sanitarios, no basta con tener grandes conocimientos, la calidad humana es un factor clave, ellos no solo cuidan o asisten, también investigan, dirigen y enseñan, siempre con la premisa de estar donde se necesita más su labor y no donde se está mejor.