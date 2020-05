Cocodrilos se afilan los dientes para la venidera Serie

(Tomado de Radio Rebelde)

El Director Nacional de Béisbol, Ernesto Reynoso, manifestó en entrevista online al sitio digital JIT, que la 60 Serie Nacional se va a efectuar en el presente año y que en cualquiera de las variantes contará con más de 50 juegos.



Esto hace que los atletas de los 16 equipos mantengan sus entrenamientos individuales, sin dejar de cumplir con el distanciamiento social para evitar la propagación de la Covid-19.

Acerca del tema y de cómo se preparan los campeones para la venidera campaña conversamos vía telefónica con el manager de los “Cocodrilos”, Armando Ferrer.

Una de las variantes probables sería una Serie con solo una etapa, por lo que no tendríamos refuerzos. Acerca de este particular Ferrer comentó:

“A mí realmente los refuerzos me gustan, porque le dan más colorido y nivel al torneo. Ahora, como debe ser una Serie atípica, hay que adaptarse a como se pueda jugar”.

Ferrer manifestó que todos los peloteros no pueden cobrar lo mismo y que esta estimulación monetaria debe tener en cuenta el aporte del atleta al equipo, por encima de su rendimiento individual.

“No puede ganar lo mismo un atleta que juega 10 inning en la temporada que uno que participa en más de 80 partidos. Pienso que el salario máximo lo debe obtener quien más haya rendido para el conjunto, no se pueden ver fríamente los números. Considero que la dirección de cada equipo es la encargada de decir quién va a cobrar más, porque somos los que más conocemos a los peloteros y sabemos de sus aportes”.

El piloto yumurino considera sabia la decisión de que los directores del equipo Cuba se elijan por un periodo de cuatro años y que una vez desempeñen esa responsabilidad, no continúen con sus respectivas provincias.

“Yo pienso que hay dos personas que son clave en una selección, el coach de tercera y el entrenador de pitcheo y que no se puede improvisar con ellos. ¿Por qué el manager campeón no puede ir a la selección nacional como coach de banca o asistente de primera? Con el tema mío y de Miguel Borroto se especuló muchísimo, incluso llegaron a decir que no nos llevábamos cuando trabajamos muchos años juntos en México. Tampoco creo que porque yo haya ganado era el idóneo para dirigir el Cuba, ahí estaba también Pablo Civil, quien ha tenido los mejores resultados en los últimos tres años”.

Los equipos tendrán seis semanas para preparase después que se estabilice la situación en el país, así lo sentenció el Comisionado Nacional de Béisbol. Armando Ferrer considera que no es lo ideal, pero no hay otra alternativa.

“Lo que es parejo es legal. Sería un plan directo a la competencia. Por ejemplo, mis atletas siguen entrenando de manera individual. Hay que hacer un plan de preparación corto, trabajar lo técnico-táctico sin descuidar la parte física, que es fundamental para cualquier competencia por corta que sea”.