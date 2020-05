Amor sin límites

El pase de diapositivas requiere JavaScript.

Autora: Yaisa Fragelas

Buscar palabras para describir a esta persona me resulta un poco difícil, con ella me estrené como tía y actualmente es una más entre nosotros.

La bondad como atributo, entrega e incondicionalidad son valores que sus padres le inculcaron y no pudo escoger mejor profesión que la Medicina para dar vida y amor.

Es, Yamile Álvarez Perera, la persona que desde su graduación sólo crece ante las adversidades, primero nos comunica “… Me mandaron para Occitania, no sabíamos de qué hablaba, pensé que era en la Unión Soviética y resulta que es un pueblo del municipio Los Arabos, famoso después por el central Mario Muñoz”…

Fue una etapa linda y difícil, iniciaba la experiencia del Consultorio Médico de Familia y allí asumió el reto, pero en poco tiempo todos los residentes de esa comunidad la adoraron.

Tratar a sus pacientes por igual, sin distinciones e inspirarle confianza, es fundamental para esta mujer que “Unge la obra con la miel de su cariño”.

Así se desempeñó en el Programa de Medicina Familiar, hasta que llega su historia en diferentes países, primero Paraguay, después Namibia, Venezuela, Honduras y Brasil.

De las misiones Barrio Adentro para la salud y Operación Milagro, me cautivan historias de niñas que en agradecimiento hoy llevan su nombre, muchos tal vez desconocen el origen Árabe que quiere decir …“bella flor del desierto”, sólo lo asocian a la cubana que devolvió luz y vida a familias carentes de servicios médicos.

Nada es imposible para Yamile Álvarez, la doctora que en tiempos de la COVID 19 no se detiene, trabaja en el Cuerpo de Guardia del Hospital Docente Julio Aristegui Villamil, de Cárdenas, sigue los protocolos establecidos … “porque el combate con la sociedad y la naturaleza, es revelación de cosas altas, en almas altas y hermosas”…