A un grande de la Ciudad Bandera de Cuba

Autora: Yaisa Fragelas

El Dr. Miguel Hernández Menéndez, es un cardenense que trasmite seguridad y confianza a cada uno de los pacientes.

Hace años, junto a un equipo de especialistas súper preparados, lleva a cabo la consulta provincial de patologías mamarias.

Se imaginan, cómo llegan las mujeres a él?, lo primero es la sensación de preocupación y miedo, a eso, le sumamos mucho nerviosismo y si existe predisposición genética, fuiste su paciente y por segunda vuelta acudir con la hija, es una sensación inexplicable.

Pero Miguel, con esa ternura y ecuanimidad única te convence que en sus manos.. Todo está bajo control…., la experiencia ayuda y la trasmite a sus colegas que son maravillosos.

Matanzas desarrolla un trabajo que ante todo las pacientes y familiares lo agradecen, me refiero al proyecto Amazonas de la Esperanza, encaminado a mejorar la calidad de vida de mujeres mastectomizadas, que junto al Departamento de Psicología de la Universidad de Ciencias Médicas, Doctor Juan Guiteras Gener, les ha dado la oportunidad de ver la vida con energía positiva y optimismo.

El galeno, disfruta la actividad que realizan los jóvenes estudiantes de medicina junto a su colega Lena Alonso, porque ellos fueron los artífices de una idea donde se insertan organizaciones de la comunidad, para mejorar la calidad de vida de las pacientes operadas de cáncer de seno.

El Dr. Miguel Hernández Menéndez, es recordado en Cárdenas como un gran cirujano, es de los primeros en llegar a la consulta y atiende a todos por igual, sabe que la estabilidad emocional de muchas familias, está en sus manos.

Hoy en tiempos de cuarentena él y sus pacientes deben estar resguardados, yo en particular cuando escribo cada noche a los profesionales de la salud, no olvido su obra y exquisito trato, quienes lo conocen me darán la razón, mucho le debo, por eso en el aplauso de cada noche hay un espacio para Miguelito y sus discípulos.